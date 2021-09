„Situation in Afghanistan beobachten“

Der in Kabul geborene SAP-Personalchef Cawa Younosi verfolgt die aktuelle Entwicklung in Afghanistan mit besonderer Aufmerksamkeit – und hofft, dass die Lage der Menschen dort nach der Machtübernahme durch die Taliban nicht aus dem Blick gerät.

„Ich war schon sehr lange nicht mehr in dem Land, aber ich habe natürlich Kontakt zu meiner Familie. Ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Aufmerksamkeit nicht nachlässt und wir die Situation weiter beobachten – die Politik, aber auch die Gesellschaft. Und wie es mit der Bildung in Afghanistan weitergeht, vor allem für Frauen“, sagt Younosi auf die Frage, wie die afghanische Bevölkerung unterstützt werden kann. „Wir müssen darauf achten, dass das Thema nicht in ein paar Wochen von anderen verdrängt wird. Das ist wichtig, damit sich die Menschen in dem Land nicht alleine und verlassen fühlen. Und natürlich ist humanitäre Unterstützung wichtig, auch wenn das im Moment schwierig ist, weil sich die großen Hilfsorganisationen vor Ort erst wieder neu aufstellen müssen.“ Younosi war im Alter von 14 Jahren aus Afghanistan geflüchtet und ohne Familie nach Deutschland gekommen.