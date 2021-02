Frankfurt. Der Höhenflug des Preises für Silber in den vergangenen Tagen ist vorerst gestoppt. Am frühen Dienstagabend kostete eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls 26,80 US-Dollar und damit rund sieben Prozent weniger als am Vortag. Zum Wochenauftakt war der Silberpreis bis auf 30,10 Dollar gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit Anfang 2013 erreicht.

AdUnit urban-intext1

Silber hat sich zuletzt verstärkt zu einem Spekulationsobjekt am Finanzmarkt entwickelt. Marktbeobachter sahen die Kursrally, die am vergangenen Donnerstag begonnen hatte, im Zusammenhang mit konzertierten Käufen von Privatanlegern, die sich in Internetforen organisiert haben. Vor den starken Kursbewegungen beim Silberpreis war es zu extremen Ausschlägen bei Aktien gekommen. dpa