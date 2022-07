Siegfried Stangohr ist neuer Niederlassungsleiter der Mittelstandsbank Nordbaden-Pfalz-Saar

Nordbaden/Pfalz/Saar. Siegfried Stangohr ist neuer Niederlassungsleiter das Firmenkundengeschäft der Commerzbank in Nordbaden-Pfalz-Saar. Der 55-Jährige folgt Franz-Josef Becker, der 13 Jahre lang die Niederlassung führte und entwickelte. In die Zeit von Becker fiel unter anderem auch die Integration der Dresdner Bank in die Commerzbank am Standort Mannheim. In seiner neuen Funktion verantwortet Stangohr den Bereich Firmenkunden in der Metropolregion Rhein-Neckar mit der Pfalz und dem Saarland.

„Gerade in diesen herausfordernden Zeiten unterstützen wir unsere Kunden in allen Bereichen, insbesondere dabei, ihre Geschäftspotenziale besser auszuschöpfen, die wirtschaftlichen Risiken sicher zu managen und auf Trends in ihrer jeweiligen Branche optimal zu reagieren. Auch auf ihrem Transformationsprozess zu mehr Nachhaltigkeit begleiten wir den Mittelstand und beraten Lösungen, die ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen. Ich freue mich sehr auf einen zukunftsorientierten Dialog mit unseren Mittelständlern in der Region,“ sagt der diplomierte Bankbetriebswirt, der verheiratet ist und drei erwachsene Kinder hat.