Service-App für deutsche Autobahnen

Berlin/Köln. Autofahrer können über eine neue Service-App der bundeseigenen Autobahngesellschaft mehr und bessere Informationen über die Verkehrslage bekommen. Die Gesellschaft stellte die Anwendung für Smartphones am Dienstag in Köln vor. Die „Autobahn App“ soll keine Konkurrenz sein zu Google Maps & Co. – sondern eine Ergänzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Autobahn GmbH verspricht viel Mehrwert, die Rede ist von „exklusiven Daten“. So würden Verkehrs- und Infrastrukturinformationen sowie weitere Daten rund um die Autobahnen erstmalig gebündelt in einer Anwendung geliefert. Nutzer sollen sich über Hunderte Webcams entlang der Autobahnen selbst ein Bild über die Verkehrslage machen können.

Autofahrer sollen außerdem besser über Umleitungen informiert werden und darüber, wann Baustellen oder Unfallstellen wieder aufgelöst werden. Die Autobahngesellschaft komme als erste an die entsprechenden Informationen und gebe sie über die App weiter, früher als etwa Google Maps, sagte Strategiechef Albrecht Klein. In einer geplanten weiterentwickelten Version sollten sich Autofahrer außerdem Wochen vor einer Reise darüber informieren können, wo es auf einer bestimmten Strecke Baustellen gibt und wann welche geplant sind.

Eine eigenständige Zielführung soll nicht möglich sein, wie es in einem Papier der Autobahn GmbH heißt: „Die Autobahn-App ist keine Navigations-App und konkurriert somit nicht mit etablierten Navigationsanbietern.“ Wie bei anderen Apps zeigt die der Autobahn GmbH Staus entlang der Route an. Sie soll außerdem darstellen, wo und welche Art von Ladesäulen es für Elektroautos gibt und wo Park- und Rastplätze. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2