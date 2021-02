Berlin. Die Entwicklung ähnelt ein wenig der bei den medizinischen Masken im vergangenen Jahr: Erst sollten sie Fachpersonal vorbehalten bleiben – am Ende wurde ihre Nutzung sogar Pflicht. Ebenso sollten Corona-Schnelltests bisher nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Experten warnten vor den Folgen ihres Einsatzes durch ahnungslose Laien. Demnächst könnte jedoch auch die Selbsttestung zum Massenphänomen werden: Ab dem 1. März erhalten die ersten Produkte ihre Zulassung für die Anwendung durch jeden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie zuverlässig sind die Ergebnisse der Laientests?

Sie sind zum Teil ein wenig ungenauer als die bisherigen Schnelltests, die einen Rachenabstrich erfordern, bewegen sich aber auf dem gleichen Niveau. Typische Werte für einen Test, dessen Zulassung Sinn hätte, wären eine Sensitivität von 85 Prozent und eine Spezifität von 95 Prozent bei Selbstentnahme der Probe. Die meisten Anbieter versprechen jedoch bereits viel bessere Werte.

Die Sensitivität sagt aus, wie viel tatsächlich Erkrankte dem Test durchrutschen. Ein Wert von 85 Prozent bedeutet hier: Von 100 aktiv infizierten Personen übersieht er 15. Die Spezifität sagt etwas über die Häufigkeit von falschem Alarm. Die Zahl beschreibt, wie viele Gesunde ein positives Ergebnis erhalten. 95 Prozent bedeutet: Von 100 komplett gesunden Personen werden fünf irrtümlich als krank erkannt.

Was macht den Unterschied zu den bisher verwendeten Schnelltests aus?

Technisch gesehen kommen bei den meisten Herstellern die gleichen Reagenzien zum Einsatz wie den bisherigen Schnelltests. Gesundheitsminister Jens Spahn bestätigte am Freitag, dass es meist die bisherigen Hersteller von Schnelltests sind, die jetzt in den Markt für Selbsttests hineingehen. Der Unterschied liegt vor allem in der Probeentnahme und der Anleitung. Das Beiblatt eines herkömmlichen Schnelltests ist schwer zu verstehen und enthält im Allgemeinen keine Illustrationen. Thomas Schinecker, der Chef der Diagnostiksparte von Roche, nennt ausdrücklich Schulen als mögliches Einsatzgebiet, weil die Probenentnahme bei Weitem nicht so unangenehm ist.

Wo werden die Schnelltests angeboten?

Die Selbsttests werden nicht apothekenpflichtig sein, können also überall im Handel oder online angeboten werden. Spahn spricht ausdrücklich vom Vertrieb über Discountmärkte und verknüpft damit die Hoffnung auf günstige Preise und ein ausreichendes und flächendeckendes Angebot. Die Tests werden also voraussichtlich früher oder später bei Aldi und Lidl, Edeka und Rewe, Rossmann und dm zu haben sein.

Werden sie kostenlos erhältlich sein?

Nein. Zwar war eine staatliche Förderung im Gespräch, um den Preis auf einen Euro zu drücken. Spahn geht jedoch derzeit davon aus, dass der Staat sich das sparen kann, weil die Tests ohnehin recht günstig zu haben sein werden.

Welche Arten von Laientests gibt es generell?

Zunächst Spucktests: Hier reicht eine Speichelprobe aus dem Mund, die mittels eines Röhrchens aufgesaugt und vor der zwei Tropfen, mit der Pufferlösung vermischt, in die Mulde der Testkassette gegeben werden. Bei Gurgeltests gurgeln die Anwender zehn bis 30 Sekunden mit Kochsalzlösung und spucken sie in einen Becher. Die Probe wird dann aus diesem Rachenspülwasser entnommen. Bei Nasentests reicht es, mit dem Wattestäbchen durch den vorderen Teil der Nase zu streichen.

Für wen ist die Anwendung sinnvoll?

Generell bieten sich zwei Einsatzgebiete an: dort, wo viele Menschen mit Ansteckungsrisiko zusammenkommen – und in Privathaushalten bei konkreten Symptomen. Mit den Selbsttests wären die laufende Überwachung von Schulen eine Möglichkeit. Die Annahme wäre, dabei Ausbrüche schon am Anfang zu erkennen und zu unterbinden. Da die Virenlast bei symptomlosen Verläufen oft nur für kurze Zeit für einen positiven Selbsttest ausreicht, haben private Selbsttests ganz ohne Anhaltspunkt für eine Infektion nach Ansicht von Experten weniger Sinn. Doch immerhin können die Bürger sich so nach einer Risikobegegnung eine gewisse Sicherheit verschaffen. Ein negativer Test ist jedoch auch dann kein Freifahrschein für die kommenden Tage, er ist wirklich nur eine Momentaufnahme.

