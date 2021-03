Stuttgart. Wegen niedriger Zinsen, steigenden Kosten und dem Aufwand für die Digitalisierung wächst bei den Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg der Druck zu Zusammenschlüssen. Nachdem schon im vergangenen Jahr sieben Institute ihre Selbstständigkeit aufgaben, rechnet Verbandspräsident Roman Glaser für 2021 erneut mit sieben Fusionen. Zum Jahreswechsel gab es im Südwesten noch 159 Volksbanken. Auch mittelfristig könne die Schrumpfkur in diesem Tempo weitergehen. Nach vielen Jahren des Mitgliederwachstums haben die Genossenschaftsbanken im vergangenen Jahr erstmals wieder Kunden verloren, und zwar ein knappes Prozent auf noch 3,7 Millionen.

AdUnit urban-intext1

Dabei hat die Corona-Krise die Geschäfte beflügelt. Die Spareinlagen der 159 Institute sind um 6,9 Prozent auf 142 Milliarden Euro gestiegen. „Historisch hoch“ nannte Glaser die Sparquote von 16 Prozent. Die Menschen hätten ganz einfach weniger Möglichkeiten gehabt, um Geld auszugeben.

Viele Unternehmen bedroht

Der Fusionsdruck unter den Volksbanken in Baden-Württemberg ist hoch. © dpa

Getrieben vom wachsenden Darlehensbedarf für den Immobiliensektor sind die Kredite der Genossenschaftsbanken an Privatleute um 6,6 Prozent auf 66 Milliarden Euro gestiegen. Unternehmen nahmen 46,6 Milliarden Darlehen auf (plus fünf Prozent). In den vom Lockdown betroffenen Branchen rechnet Glaser in diesem Jahr mit Schwierigkeiten. Die Zahl der Insolvenzen könne um 20 bis 30 Prozent zunehmen. Glaser: „Bisher ist die Lage für Gastronomie und Tourismus noch beherrschbar, aber ohne klare Perspektive geht vielen Unternehmen die Luft aus.“

Das bargeldlose Bezahlen hat in der Corona-Krise deutlich zugenommen. Inzwischen bauen die Institute Geldautomaten ab. Die Zahl der Online-Konten wuchs 2020 um fünf Prozent. Der Trend hinterlässt Spuren im Filialnetz. Um 5,3 Prozent schrumpfte ihre Zahl, die Zahl der Mitarbeiter sank um 500 auf noch 20 780. Die Genossenschaftsbanken haben im letzten Jahr weniger verdient. Das Betriebsergebnis sank um 4,6 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss wird nach Glasers Angaben mit 325 Millionen Euro auf Vorjahresniveau liegen. pre