Wiesbaden. In einem der größten Steuerskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte hat am Landgericht Wiesbaden der Prozess zur Aufarbeitung von „Cum-Ex“-Aktiendeals begonnen. Die Justiz verhandelt seit Donnerstag über die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegen zwei ehemalige Mitarbeiter der Hypo-Vereinsbank (Az.: 6 KLs - 1111 Js 27125/12). Das Verfahren gegen den Rechtsanwalt und Steuerberater Hanno Berger, der als Architekt der Cum-Ex-Geschäfte zu Lasten der Staatskasse gilt, wird dagegen abgetrennt, wie das Gericht erklärte. Gegen Berger, der in der Schweiz lebt, liegt ein Haftbefehl des Landgerichts Wiesbaden vor. Er erschien nicht zum Prozess. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft den Angeklagten um Berger und weiteren Männer Steuerhinterziehung mithilfe eines komplexen Systems vor. dpa