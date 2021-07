Scheuer will E-Ladenetze ausbauen

Berlin. Schnell und günstig, flächendeckend und transparent: So soll das Ladenetz für Elektroautos einmal aussehen. Doch es gibt bisher zu wenig Schnellladestationen und nach wie vor drohen sich viele Verbraucher in einem Tarif-Dschungel zu verirren. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)sagte: „Wir müssen es hinbekommen, dass die Preise so wie bei der Zapfsäule auch für jeden transparent wahrnehmbar sind, über die Anbieter hinweg, um klarzumachen: Laden ist immer und überall möglich.“

Verbraucher mit Vorbehalten

Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos in Deutschland ist in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen, auch dank höherer staatlicher Zuschüsse. Der Boom ist politisch gewollt – und notwendig, damit Klimaziele im Verkehr eingehalten werden können. Weil erwartet wird, dass künftig vor allem zu Hause geladen wird, wird auch der Einbau privater Ladestationen gefördert.

Das öffentlich zugängliche Ladenetz wächst ebenfalls. Derzeit gibt es nach Angaben der Bundesnetzagentur insgesamt rund 45 000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland – darunter allerdings nur rund 6500 Schnellladepunkte. Über Ausschreibungen, die bald starten sollen, sollen bis zum Jahr 2023 mit staatlicher Förderung Ladesäulen mit einer Leistung von über 150 Kilowatt an 1000 zusätzlichen Standorten entstehen, etwa an Fernstraßen. Aber reicht das?

Vor allem mit Blick auf Reichweite und Alltagstauglichkeit gebe es auf der Verbraucherseite weiterhin Vorbehalte gegenüber E-Fahrzeugen, sagte ADAC Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. Deshalb seien Fortschritte bei der Ladeinfrastruktur so wichtig. „Laden muss so einfach werden wie Tanken. Aktuell ist das Laden häufig noch ein komplexer Vorgang – vor allem mit Blick auf die Bezahlmöglichkeit und die zahlreichen verschiedenen Tarife.“ Aus Verbrauchersicht wäre es wichtig, einheitliche Standards und bei den Preisen mehr Transparenz zu schaffen. Markus Emmert, Vorstand des Bundesverbandes eMobilität, sagte, der Kunde müsse im Voraus wissen, was sein Ladevorgang koste. dpa

