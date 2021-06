Scheuer: Mir blutet das Herz

Mannheim/Berlin. Deutschland kehrt angesichts einer steigenden Impfquote und sinkender Infektionszahlen nach und nach zur Normalität zurück. Auch die Mobilität im Land nimmt wieder Fahrt auf. Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und die Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs arbeiten daher gemeinsam daran, dass die Fahrgäste in Busse und Bahnen zurückkehren, man will das Vertrauen in den ÖPNV wieder zurückgewinnen. Auch die Bedeutung für Mobilitätswende und Klimaschutz soll untermauert werden.

Unbehagen in der Bevölkerung

Im Zuge der Kampagne #besserweiter hatte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen zu einem virtuellen Pressegespräch eingeladen. Unter den Sprechenden war auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der zu Beginn seiner Redezeit auf den Rückschlag aufmerksam machte, den der ÖPNV und die Bahn durch Corona verkraften mussten. „Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass wir vor 1,5 Jahren noch Fahrgastrekorde beim ÖPNV verzeichneten.“ Allein für die corona-bedingten Schäden habe man 3,5 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Zudem versechsfache man schrittweise die Mittel, die der Bund den Kommunen für Investitionen in den schienengebundenen ÖPNV bereitstellt.

So langsam kehrt das Vertrauen in Busse und Bahnen allerdings messbar zurück – das zeigt die aktuelle Erhebung des sogenannten „Vertrauensindex Bus & Bahn“, der seit Sommer 2020 im Rahmen der #Besserweiter-Kampagne ermittelt wird: Auf einer Skala bis 100 liegt er aktuell bei 47,3 Indexpunkten und erreicht damit den höchsten Wert seit Beginn der Umfragen. Ende Januar 2021 lag der Wert noch bei 38,5.

Nichtsdestotrotz: Das Unbehagen in den „geteilten“ Verkehrsmitteln hält weiter an. Das zeigt die Umfrage des DLR Institut für Verkehrsforschung. Demnach sagten im April/Mai noch 52 Prozent der Befragten, dass sie sich bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs deutlich unwohler beziehungsweise unwohler fühlen als vor Corona. jor

