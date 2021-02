Walldorf. „Was für ein Jahr!“, sagt Christian Klein. Seit April alleiniger Chef von SAP. Zeitgleich zum zweiten Mal Vater geworden. Corona-Pandemie. Strategie des Konzerns neu ausgerichtet. Spitzenmanagement umgebaut. Und, und, und.

AdUnit urban-intext1

Ein wichtiges Projekt kann Klein jetzt abhaken. Die Tochtergesellschaft Qualtrics hat einen starken Start an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq hingelegt. Nach Angaben von Finanzchef Luka Mucic erzielte SAP mit dem Anteilsverkauf einen Erlös von rund 2,4 Milliarden Dollar (etwa zwei Milliarden Euro). Qualtrics werden 500 Millionen Dollar als Liquidität zur Verfügung gestellt, rund 1,9 Milliarden Dollar fließen nach Walldorf.

Dividende soll steigen

SAP bleibt künftig Mehrheitsaktionär. Beim Börsengang lag der Wert von Qualtrics bei knapp 18 Milliarden Dollar – mehr als doppelt so hoch wie der damalige Übernahmepreis. Die Aktien stiegen am Donnerstag, dem ersten Handelstag, weiter und erreichten am Ende ein Kursplus von leicht über 50 Prozent.

Der Börsengang sei „eine Erfolgsgeschichte für beide Seiten“, sagt Klein. Aus seiner Sicht der Beweis, dass Investoren genauso viel Potenzial in Qualtrics sehen wie SAP. Die Tochtergesellschaft kann sich nun frei entfalten, auch außerhalb des Walldorfer Kundenstammes.

AdUnit urban-intext2

Mit den Erlösen aus dem Börsengang will SAP vorwiegend die Schulden senken. Allerdings werde man dem Aufsichtsrat auch eine Erhöhung der Dividende vorschlagen, sagt Mucic. Der genaue Betrag soll im Februar bekanntgegeben werden. Für das Geschäftsjahr 2019 hatte SAP noch eine Dividende von 1,58 Euro je Aktie gezahlt.

Der Walldorfer Softwarekonzern hat mit der Pandemie und strategischen Kehrtwenden ein turbulentes Jahr hinter sich. Zuletzt wurde erneut der Vorstand umgebaut. Die Mannschaft stehe jetzt, sagt Klein. Scott Russell ersetzt die langjährige Vertriebschefin Adaire Fox-Martin, Julia White sitzt auf dem neu geschaffenen Posten „Marketing und Lösungen“. Sabine Bendiek ist seit 1. Januar neue Personalchefin und soll später das operative Geschäft verantworten. Sie sei erst wenige Wochen in Walldorf – aber schon jetzt zeige sich, dass „Sabine“ einen großartigen Job mache, erklärt Klein.

AdUnit urban-intext3

Der Umsatz ging 2020 wegen der Zurückhaltung von Kunden und wegen Wechselkurseffekten leicht zurück. Unterm Strich kletterte der Nettogewinn allerdings um über die Hälfte auf 5,3 Milliarden Euro, unter anderem, weil SAP im Jahr zuvor viel Geld für einen Stellenabbau ausgegeben hatte. Zudem wurden wegen des sinkenden Aktienkurses weit weniger Ausgaben für die aktienbasierte Vergütung von Mitarbeitern fällig.

AdUnit urban-intext4

Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr waren bereits bekannt. Am Freitag verlor der Aktienkurs von SAP mehr als drei Prozent. Investoren sind an der Börse immer noch kritisch. Der Konzern hatte in den vergangenen Monaten zweimal die Prognose nach unten korrigiert und Profitabilitätsversprechen zurückgenommen.

SAP setzt voll auf die Cloud; allerdings scheint es so zu sein, dass viele Kunden nur schwer dazu zu bewegen sind, ihre Geschäfte in die Datenwolke zu verlagern.

Start-up für eine Milliarde Euro

Eine Initiative, die Klein erst kürzlich vorgestellt hat, soll das ändern. Der Kauf des Potsdamer Start-ups Signavio spielt dabei eine Schlüsselrolle. Signavio bietet Software für das Prozess- und Entscheidungsmanagement zur Nutzung aus dem Internet über die Cloud an. Die Programme sollen Schwachstellen in Arbeitsabläufen aufdecken und beseitigen helfen. Laut „Handelsblatt“ hat SAP für das Start-up rund eine Milliarde Euro gezahlt.

„2021 wird ein aufregendes Jahr voller Möglichkeiten mit einem klaren Fokus auf die Zufriedenheit der Kunden“, sagt Klein. Ein bisschen ruhiger als im vergangenen Jahr könnte es aus seiner Sicht bestimmt zugehen. Doch der Manager bekräftigt, aus SAP „in hoher Geschwindigkeit“ einen führenden Anbieter in der Cloud machen zu wollen.