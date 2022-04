SAP bietet Jobs an weltweiten Standorten an

Der Walldorfer Softwarekonzern SAP hat ein Job-Portal für geflüchtete Menschen aus der Ukraine eingerichtet. Sie sollen damit schnell auf offene Stellen in den Niederlassungen vermittelt werden – unter anderem in Deutschland, Tschechien, Ungarn und Polen. Es ist möglich, sich für einen Talentpool zu registrieren, ohne sämtliche relevanten Dokumente hochladen zu müssen. Offene Stellen gibt es laut SAP etwa in der Softwareentwicklung, im Vertrieb, in der Beratung oder in der Personalabteilung. Auch befristete Arbeitsverträge und Jobsharing in Teilzeit sind in Deutschland möglich.

Beschäftigte aus der Ukraine können psychologische Unterstützung erhalten und an speziellen Sprachkursen teilnehmen. „Alle SAP-Mitarbeitenden auf der ganzen Welt sind von der humanitären Krise in der Ukraine betroffen und suchen verstärkt nach Möglichkeiten, um zu helfen“, wird Cawa Younosi, Personalchef von SAP Deutschland, in einer Mitteilung zitiert. „Wir haben zahlreiche freie Stellen, die zu den Fähigkeiten vieler Menschen passen, die vor der Tragödie fliehen.“

Für Kolleginnen und Kollegen, die sich aktiv in der Flüchtlingshilfe und verbundenen Projekten engagieren, gibt der Softwarekonzern bis zu drei Tage zusätzlichen bezahlten Urlaub.

Die Beschäftigten haben nach Angaben von SAP schon dazu beigetragen, 4000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine eine Unterkunft zu bieten. Technologie des Unternehmens wird zudem dafür eingesetzt, um die Logistik von Hilfsorganisationen und Krankenhäusern zu steuern. jung