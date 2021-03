Mannheim. Er sieht Deutschland als die Apotheke der Welt an. Von hier aus würde man den gesamten Globus mit Pharmazeutika und medizinischen Mitteln versorgen. „Denken Sie nur an Biontech und Curevac, was Impfstoffe angeht, oder auch an Siemens und eben Roche“, sagte Hagen Pfundner, Geschäftsführer der Roche Deutschland GmbH und Vorstand bei der Roche Pharma AG. Am Montag veröffentlichte der Schweizer Pharmakonzern mit seinem großen Standort in Mannheim die deutschen Geschäftszahlen für das Corona-Jahr 2020.

Auch der Geschäftsführer von Roche Diagnostics Deutschland, Christian Paetzke, findet trotz anhaltender Pandemie positive Worte: „Der Wert einer guten Gesundheitsversorgung und vor allem der medizinische Nutzen der Labordiagnostik waren noch nie so greifbar für die Menschen in Deutschland wie heute.“ Diagnostik gebe Gewissheit – daran habe man mit seinen vielen Corona-Test-Möglichkeiten angeknüpft. Zehn unterschiedliche Tests hatte Roche 2020 auf den Markt gebracht, darunter auch ein nasaler Corona-Antigen-Test. Ein sogenannter Schnelltest, der am Freitag eine Sondergenehmigung für die Laienanwendung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bekommen hat. Dabei handelt es sich um einen Test, bei dem das Probenstäbchen nur im vorderen Nasenbereich eingeführt werden muss. Das Ergebnis bekommt man nach 15 Minuten.

Zunächst nur in Apotheken

Dieser Test war zuvor auch bereits für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal zugelassen. Roche ist mit der Laienzulassung nun das vierte Unternehmen, das in Deutschland eine solche Erlaubnis erhielt. Am Mittwoch hatte das BfArM zunächst nur Genehmigungen an Siemens Healthcare Diagnostics Product, Technomed Service und Lissner Qi erteilt.

Roche werde die Tests an Apotheken und den medizinischen Fachhandel verkaufen. Zunächst würden Supermärkte und Drogerien nicht beliefert. Ob sich das mittelfristig ändern wird, darauf wollte sich Paetzke nicht festlegen. Wie viel Bürgerinnen und Bürger dafür zahlen müssen, konnte Paetzke am Montag auch nicht sagen. Die Tests werden in Südkorea hergestellt und vom Logistikzentrum in Mannheim aus vertrieben. Ab nächste Woche sollen sie in Apotheken erhältlich sein.

In der Pharma-Sparte stechen drei großangelegte Studien heraus, die Roche seit 2020 am Laufen hat. Getestet werden bereits existierende Medikamente oder Mischungen aus Wirkstoffen auf Wirksamkeit gegen die Covid-19-Erkrankung. Neu ist jetzt: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt eine Zulassung für die Antikörperkombination, die Roche in Kooperation mit dem US-Pharmaunternehmen Regeneron entwickelt hat. In den USA ist der Einsatz der sogenannten monoklonalen Antikörper im Kampf gegen die Pandemie bereits genehmigt. Ex-US-Präsident Donald Trump hatte die Mittel angepriesen, weshalb auch oft von Trumps Antikörper-Cocktail die Rede ist.

Diabetics büßt erneut Umsatz ein

490 Millionen Euro hat Roche 2020 überdies in seine deutschen Standorte investiert. Das Geld floss Unternehmensangaben zufolge etwa in Infrastruktur und Produktionsanlagen vor allem in Mannheim und im oberbayerischen Penzberg. Die Zahl der Mitarbeitenden in Deutschland sei an den beiden Standorten und damit bundesweit um rund 500 auf 17 200 gestiegen. In Mannheim arbeiten derzeit 8400 Menschen (Vorjahr 8300).

Roche ist auch in Ludwigsburg sowie in Potsdam und Berlin vertreten. Der Gesamtumsatz in Deutschland habe 2020 bereinigt bei 3,06 Milliarden Euro gelegen, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem die Diagnostik-Sparte sei um 60 Prozent gewachsen und löse nach und nach das alte Produktportfolio ab, sagte Roche-Diagnostics-Geschäftsführer Claus Haberda. Der Umsatz der Sparte Diabetics Care ging dagegen, laut Pfundner „erwartungsgemäß“, um 22,8 Prozent auf 180 Millionen Euro erneut zurück. (mit dpa)

Info: Liste zugelassener Corona-Selbsttests: bit.ly/2NGNbh9