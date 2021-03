Mannheim. Nachdem das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) am 24. Februar die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Selbsttests gegeben hatte, hat am Freitag nun auch der Schweizer Pharmakonzern Roche die Erlaubnis bekommen, seine nasalen Antigen-Schnelltests an Laien zu verkaufen. Dabei handelt es sich um einen Test, bei dem das Probenstäbchen nur im vorderen Nasenbereich eingeführt werden muss. Das Ergebnis bekommt man nach 15 Minuten.

Roche werde die Tests an Apotheken und den medizinischen Fachhandel verkaufen. Zunächst würden Supermärkte und Drogerien nicht beliefert. Ob sich das mittelfristig ändern wird, darauf wollte sich Roche-Diagnostics-Geschäftsführer Christian Paetzke nicht festlegen. Wie viel Bürgerinnen und Bürger dafür zahlen werden müssen, konnte Paetzke am Montag bei der Jahrespressekonferenz auch noch nicht sagen. Die Tests werden laut Paetzke in Südkorea hergestellt und vom Logistikzentrum in Mannheim aus vertrieben. Ab nächste Woche sollen die Tests dann in Apotheken erhältlich sein.

Roche hat im Laufe des vergangenen Jahres eine Vielzahl an unterschiedlichen Corona-Tests entwickelt und auf den Markt gebracht. Dieser Test ist Teil einer Partnerschaft mit SD Biosensor Inc.

„Regelmäßige Selbsttests zu Hause können den Druck auf die Gesundheitssysteme verringern. Es kann schnell Menschen mit dem höchsten Infektionspotential identifizieren, sodass sie sofort Maßnahmen ergreifen können, um ihre Infektion zu behandeln, ärztlichen Rat einzuholen und andere zu schützen“, sagte Thomas Schinecker, Vorstandsvorsitzender von Roche Diagnostics.

Roche hat seine deutschen Sitze in Mannheim, Penzberg, Grenzach, Ludwigsburg , Berlin und Potsdam. In Mannheim arbeiten rund 8300 Menschen für den Konzern.