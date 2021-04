Roche durch Corona ausgebremst

Basel. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat auch im ersten Quartal 2021 von gut laufenden Geschäften mit Covid-19-Tests in seiner Diagnostiksparte profitiert. Allerdings gingen wegen der Pandemie weniger Menschen zum Arzt – dies bremste die Geschäfte in der Pharmasparte. Zudem belastete der starke Schweizer Franken. Konzernweit gingen deshalb die Umsätze um rund ein Prozent auf rund 14,93 Milliarden Franken (13,54 Milliarden Euro) zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Währungsbereinigt kam noch ein Plus von drei Prozent heraus.

Die Nachfrage nach diagnostischen Tests und Medikamenten sei nach wie vor hoch, sagte Unternehmenschef Severin Schwan. Aber der Wettbewerb durch Biosimilars wirke sich auf die Verkäufe der etablierten Medikamente aus. Der Konzern rechnet – ähnlich wie im Vorjahr – währungsbereinigt mit einem Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Das Thema Diagnostik ist vor allem an den deutschen Standorten wichtig – Roche ist mit seinem Portfolio an Corona-Lösungen auch Partner für Gesundheitsbehörden und Regierungen. In Mannheim wird etwa ein Teil der Covid-19-Tests produziert. Außerdem ist der Standort logistische Drehscheibe für die weltweite Versorgung mit diagnostischen Produkten. „Täglich leisten unsere Mitarbeitenden Großartiges und versorgen Menschen weltweit zuverlässig mit wichtigen diagnostischen Produkten und Medikamenten”, sagt Claus Haberda, Geschäftsführer und Leiter Finanzen der Roche Diagnostics GmbH.

In den ersten drei Monaten legten die Umsätze in Roches Diagnostiksparte währungsbereinigt um 55 Prozent zu. In der Pharmasparte hingegen musste Roche wegen der Corona-Einschränkungen und den Belastungen durch den starken Franken einen Umsatzschwund von 14 Prozent hinnehmen, zu konstanten Wechselkursen betrug das Minus neun Prozent. dpa/jor

