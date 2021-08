Risiko der Stilllegung

Im Jahr 2009 kamen zu den Industrie- und Handelskammern rund 4900 Unternehmerinnen und Unternehmer, um sich in Fragen der Nachfolge beraten zu lassen. Dem standen 8400 Interessenten gegenüber, die eine Firma übernehmen wollten. Zehn Jahre später hat sich nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) die Situation genau umgekehrt: Es suchen fast 50 Prozent mehr Unternehmer einen Nachfolger und nur halb so viele eine Firma. Die Zahl der ratsuchenden Firmenchefinnen und -chefs übersteigt die der Nachfolgeinteressenten um fast 80 Prozent. Es gibt also viel mehr Anbieter einer Firma als Interessenten für eine Übernahme. Einer der Gründe: Die Unternehmer werden immer älter, und es kommen weniger Menschen im gründungsintensiven Alter zwischen 25 und 45 Jahren nach. Nach den Daten des Nachfolge-Monitorings der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sind mittlerweile 29 Prozent der mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer über 60 Jahre alt. Das schlägt auf die Anzahl anstehender Nachfolgen voll durch.

Die Coronakrise hat viele Planungen für eine rechtzeitige Übergabe jedoch durchkreuzt. Die Unternehmen sind, so stellt das fest, im Jahr 2020 plötzlich mit existenziellen Problemen beschäftigt, Überlegungen zum künftigen Rückzug aus dem Unternehmen treten in den Hintergrund. Der DIHK fürchtet, dass die Konsequenzen ein Stau und eine noch stärkere Zunahme an Firmenangeboten in den nächsten Jahren sein dürften. KfW-Nachfolge-Monitoringsba