Richter erklären Lindts Goldhasen zur geschützten Art

Karlsruhe. Der „Goldhase“ von Lindt ist der mit Abstand meistverkaufte Schoko-Osterhase in Deutschland – seine Farbe ist so bekannt, dass sie Markenschutz genießt. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe stellte am Donnerstag höchstrichterlich fest, dass sich der charakteristische Goldton der Folie als sogenannte Benutzungsmarke durchgesetzt hat (Az. I ZR 139/20). Das Urteil ist ein Erfolg für den Schweizer Traditionshersteller, bedeutet aber nicht automatisch, dass Konkurrenten keine goldenen Schokohasen im Sortiment haben dürfen. Dafür muss jeweils gerichtlich festgestellt sein, dass die Lindt-Marke tatsächlich verletzt wird – zum Beispiel weil Verwechslungsgefahr besteht. Im Streit mit der schwäbischen Confiserie Heilemann muss das Münchner Oberlandesgericht nun prüfen, ob das der Fall ist. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1