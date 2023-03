Rheinmetall rückt in den Dax auf

Frankfurt. Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird in den deutschen Leitindex Dax aufgenommen. Das teilte die Deutsche Börse mit. Das Düsseldorfer Unternehmen ersetzt in der ersten deutschen Börsenliga ab dem 20. März den Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical Care AG. FMC steigt dann in den Index der mittelgroßen Werte, den MDax, ab. Rheinmetall hat derzeit einen Börsenwert von mehr als 10,8 Milliarden Euro. Der Börsenkurs der Aktie hat sich seit der russischen Invasion in die Ukraine fast verdoppelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Krieg fördert das Geschäft

Für den Konzern und seine Investoren bedeute die aktuelle Situation ein gutes Geschäft, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit „The Pioneer“. „Ich glaube, dass es in den nächsten fünf Jahren, vielleicht sogar länger, vielleicht zehn Jahren, einen wahnsinnigen Bedarf gibt an Sicherheitstechnik.“ Europa habe zu wenig investiert.

Rheinmetall ist mit rund 29 500 Mitarbeitern der größte Rüstungskonzern Deutschlands. Die Firma hat 2022 Stellen aufgebaut. Das Geschäft brummt. Deutschland hat ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aufgelegt. Papperger sagte, nach seinem Gefühl seien Investitionen von 200 bis 300 Milliarden Euro notwendig, damit die Bundeswehr ihre Aufgabe erfüllen könne. Die wirtschaftlich positive Perspektive des Unternehmens liegt auch an einer steigenden Nachfrage aus anderen Nato- und EU-Staaten. Rheinmetall verhandelt nach Pappergers Angaben mit in Kiew über den Bau einer Panzer-Fabrik in der Ukraine. In der „Rheinischen Post“ sprach der Vorstandschef von einer möglichen Investition von 200 Millionen Euro.

Vor wenigen Wochen war die Commerzbank in den Dax zurückgekehrt. Möglich wurde die Rückkehr der Commerzbank durch den Rückzug des Gaseherstellers Linde von der Frankfurter Börse. dpa