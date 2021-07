Rhein-Neckar Air-Chef Eggert: Standort in Mannheim nicht in Gefahr

Die Grünen wollen Kurzstreckenflüge durch gute Bahnverbindungen überflüssig machen - für die Flughäfen in Baden-Württemberg sind das keine guten Aussichten. Denn von den vier Airports werden vor allem Kurzstreckenflüge bis zu 1500 Kilometer abgewickelt. Das geht aus einer Antwort von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf eine parlamentarische Anfrage der FDP hervor. Von Stuttgart bedienten demnach 2019 etwa 89 Prozent der Flüge die Kurzstrecke. Von Karlsruhe/Baden-Baden waren es 70 Prozent, in Friedrichshafen 89 Prozent und vom Flugplatz Mannheim sogar 100 Prozent. „Es wäre der sichere Tod für den Luftverkehrsstandort Baden-Württemberg“, sagte der FDP-Verkehrsexperte Christian Jung am Mittwoch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dirk Eggert, Geschäftsführer der Mannheimer Rhein-Neckar Air (RNA), relativierte diese Aussage. „Die Grünen wollen ja die Kurzstrecken nicht verbieten, sondern sie durch ein gutes Bahnnetz unattraktiv machen“, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des City Airports. Dagegen sei nichts einzuwenden. Gegenwärtig habe die Regionalgesellschaft in Mannheim nur Flüge nach Sylt im Angebot. „Wir stehen damit nicht in Konkurrenz zur Bahn, denn es gibt ja keine gute Verbindung nach Westerland, das dauert neun Stunden“, sagte er. Aber: „Wir würden auch nie auf die Idee kommen, Stuttgart oder Köln ins Programm aufzunehmen. Das würde gar keinen Sinn machen.“

Dirk Eggert, Geschäftsführer von Rhein-Neckar-Air. © Christoph Blüthner

Baerbock entfachte Debatte

Eggert kann sich dagegen vorstellen, dass die RNA in Zukunft Flüge von Mannheim nach Buchen oder Walldürn anbietet. „Dorthin ist die Bahnverbindung schlecht. Es wird ja bald auch Flugzeuge mit Elektroantrieb geben. Wenn in diesen Orten kleine Flugplätze gebaut würden, könnte man Maschinen mit 20 Sitzplätzen einsetzen“, spekulierte Eggert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Debatte um Kurzstreckenflüge war im Mai entbrannt, nachdem Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gesagt hatte: „Kurzstreckenflüge sollte es perspektivisch nicht mehr geben.“ Hermann schrieb in der Antwort auf die FDP-Anfrage, die Landesregierung verfolge das Ziel, Kurzstreckenflüge durch attraktive Angebote der Bahn „zu reduzieren und möglichst überflüssig zu machen“. (mit dpa)