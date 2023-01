Börse in Frankfurt Rezessions- und Zinssorgen drücken Dax ins Minus

Schwache Wirtschaftsdaten unter anderem aus Deutschland und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen haben am Montag für einen verhaltenen Start in die Börsenwoche gesorgt. Vor den anstehenden Leitzinsentscheiden in den USA, Europa und Großbritannien gingen die Anleger in Deckung. Marktexperten sprachen zudem von wieder hochkochenden Inflationssorgen.