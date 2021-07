Region: Materialmangel verzögert Projekte

Handwerker in der Region haben es aktuell schwer, ihre Aufträge abzuarbeiten. Ihnen fehlt der Rohstoff, was auch die Preise in die Höhe treibt. Dazu kommen lange Lieferzeiten, berichtet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Deshalb erreichen diese immer öfter Hilferufe aus dem Handwerk der Region.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden stiegen die Preise für Konstruktionsvollholz allein im Mai um über 80 Prozent zum Vorjahresmonat, für Betonstahl in Stäben um 44 Prozent. „Schon seit Jahresbeginn spüren unsere Bau- und Ausbaubetriebe extremen Preisdruck und Lieferprobleme. Lieferanten verlangen teilweise Tages- oder Wochenpreise, was eine solide Kalkulation kaum möglich macht und auch auf Kundenseite nicht akzeptiert wird“, erläutert Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer in Mannheim.

„Mittlerweile kommt es immer häufiger zu Verzögerungen bei laufenden Projekten oder sogar zu Auftragsstornierungen. Uns wurde berichtet, dass einige Betriebe wegen des Materialmangels bereits Kurzarbeit anmelden mussten – eine absurde Situation angesichts voller Auftragsbücher“, berichtet der Handwerkspräsident weiter.

Hofmann verweist darauf, dass in anderen Bundesländern zwischenzeitlich Landesregierungen sogenannte „Materialgipfel“ mit der Bauwirtschaft einberufen hätten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Er plädiere dafür, einen „Runden Tisch“ zwischen Landesregierung und Handwerk einzuberufen, um kurzfristige Maßnahmen abzustimmen. jpp