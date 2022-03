Regierung ringt um Entlastungen

Berlin. Die Bundesregierung bemüht sich angesichts steigender Preise um eine Entlastung der Bürger beim Tanken und Heizen. Eine neunköpfige Kommission mit Vertretern der Ampel-Fraktionen soll die Vorstellungen von SPD, Grünen und FDP nun vereinen. SPD-Vizechefin Anke Rehlinger drängte auf eine schnelle Entscheidung. „Der Bund sollte noch in dieser Woche ein konkretes Signal an die Bürger senden, dass sie bei den steigenden Preisen für Heizen und Tanken entlastet werden“, sagte die saarländische Wirtschaftsministerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die Benzin-Preise sind gewaltig gestiegen.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans schlug vor, die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag zu einem Energie-Gipfel auszuweiten. „Wir müssen die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine für Autofahrer, Privathaushalte und Unternehmen abmildern“, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk. Hans sprach sich für eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf Sprit und Heizöl aus. Rehlinger nannte einen Tankzuschuss, einen höheren Heizkostenzuschuss für Wohngeldbezieher, Auszubildende und Studierende sowie eine höhere Pauschale für Grundsicherungsempfänger. Finanzminister Christian Lindner hatte den befristeten staatlichen Zuschuss ins Spiel gebracht. Er will den Spritpreis damit auf unter zwei Euro pro Liter Diesel oder Benzin drücken, doch an dem Vorschlag gibt es Kritik von vielen Seiten.

Spekulanten am Werk

„Mein Eindruck ist, dass ein paar Ölmultis gerade den großen Reibach machen“, schrieb der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) auf Twitter. Auch beim ADAC sieht man die Diskrepanz zwischen Ölpreis und Spritpreis. „Irgendwo zwischen Ölförderung und Tankstelle bleibt das zusätzliche Autofahrergeld hängen“, sagte Kraftstoff-Experte Jürgen Albrecht.´Die SPD-Fraktion im Bundestag ist von Lindners Vorschlag wenig begeistert. „Die Wurzel allen Übels ist aktuell eine enorme Spekulationsblase“, sagte Fraktionsvizechef Detlef Müller der „Rheinischen Post“. Man dürfe nicht „den Spekulanten staatliches Geld hinterherwerfen“. dpa