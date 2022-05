Prozess um Pleite von Fitness-Kette

Mannheim. Haben die Betreiber einer Fitnessstudiokette im süddeutschen Raum trotz Zahlungsunfähigkeit das Einleiten eines Insolvenzverfahrens vorsätzlich verschleppt? Das ist eine der Fragen, die sich in jenem Prozess stellt, der am Dienstag, 10. Mai, vor einer Großen Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts beginnt.

Bei dem mit 13 Verhandlungstagen bis Mitte Juli terminierten Verfahren sitzen vier Geschäftsführer beziehungsweise Gesellschafter im Alter von Mitte Dreißig bis Mitte Vierzig auf der Anklagebank. Ihnen werden unterschiedliche Vorwürfe rund um vorsätzlichen Bankrott zur Last gelegt. Es geht um ein Dutzend Fitnessstudios, die einst in Baden-Baden, Bruchsal, Bretten, Mannheim und Heidelberg betrieben wurden und zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwischen Anfang 2014 und Mitte 2017 in die Pleite rutschten.

In der Anklage spielt auch eine zentrale Rolle, dass die vier Geschäftspartner – „in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken“, so die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen – insgesamt 158 geleaste Fitnessgeräte im Gesamtwert von rund 572 000 Euro verschwinden ließen: Das gemietete Equipment für Kraft-und Muskeltraining soll an einen bislang nicht näher bekannten Ort gebracht worden sein, um so die Herausgabe der Geräte an den Leasinggeber zu verhindern. wam

