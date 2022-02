Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) erhöht im Streit um einen Haustarifvertrag den Druck auf die Arbeitgeber mit Protestaktionen an mehreren Standorten des Ludwigshafener Dämmstoffherstellers St. Gobain Isover. Am Freitag protestierten nach Gewerkschaftsangaben rund 50 Beschäftigte mit einem Hupkonzert auf dem Mitarbeiterparkplatz vor dem Werk in Speyer. In Ladenburg wurden

...