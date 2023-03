Protestaktion in Viernheim: Karstadt im Rhein-Neckar-Zentrum soll offen bleiben

Viernheim. Die Mitarbeiter des Karstadt im Rhein-Neckar-Zentrum wollen am Montag gegen die Schließung protestieren. Wie ein Sprecher der Dienstleistungsgesellschaft ver.di mitteilt, wird am selben Tag in Essen über den Insolvenzplan der insolventen Galeria Karstadt Kaufhof GmbH abgestimmt. Die Mitarbeitenden der Viernheimer Filiale haben während der Betriebsversammlung um 10.30 eine Protestaktion vor dem Eingang des Kaufhauses geplant. Unter dem Motto „Karstadt in Viernheim soll weiterleben!“ soll in den nächsten Tagen ein Bündnis der Solidarität mit Politikern, Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft und möglichst vielen Kundinnen und Kunden geschlossen werden. Hintergrund ist laut ver.di auch die derzeit durch die Geschäftsleitung beim Betriebsrat angehörten Kündigungsbegehren gegen mehr als 90 Beschäftigte.

