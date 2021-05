Post will Briefporto erhöhen

Bonn. Das Briefporto dürfte zum Januar 2022 erneut steigen. Der Chef der Deutschen Post, Frank Appel, machte am Donnerstag deutlich, dass sein Konzern höhere Porti beantragen werde. Über den Spielraum zur Portoerhöhung entscheide zwar die Bundesnetzagentur, sagte Appel bei der Online-Hauptversammlung in Bonn. Mit Blick auf die seit Jahren rückläufigen Briefmengen betonte er aber: „Wenn man sinkende Mengen hat, hat man natürlich steigende Kosten pro Sendung.“

AdUnit urban-intext1

Zudem verwies Appel darauf, dass ein Standardbrief in Deutschland 80 Cent koste – und damit deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 1,16 Euro liege.

Entscheidung im Herbst

Das Briefporto war zuletzt Mitte 2019 auf 80 Cent erhöht worden. © dpa

Das Briefporto in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich teurer geworden. 2012 kostete der nationale Versand eines Standardbriefs noch 55 Cent, danach stieg der Preis schrittweise auf 58, 60, 62, 70 und 80 Cent. Der vorerst letzte Sprung erfolgte Mitte 2019. Mit Wirkung zum Jahreswechsel 21/22 soll die Portohöhe neu festgelegt werden. Ein Sprecher der Bundesnetzagentur sagte, man prüfe bereits die von der Post eingereichten Kostenunterlagen. Eine Entscheidung falle im Herbst.

Im Internetzeitalter sinkt der Bedarf nach Briefen seit Langem, die Menschen setzen verstärkt auf digitale Kommunikation. Dennoch ist das Briefgeschäft für die Post lukrativ. Kritiker monieren, dass die Post dadurch ihr Paketgeschäft quersubventioniere und so den Wettbewerb am Paketmarkt erschwere.

AdUnit urban-intext2

Bei der Vorlage der Zwischenbilanz zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres am Mittwoch hatte die Post mitgeteilt, dass das Volumen im Briefgeschäft – das für den Konzern auch im Digitalzeitalter trotz rückläufiger Mengen noch sehr lukrativ ist – um 9,5 Prozent abgesackt war. Das Minus fiel damit deutlich stärker als in den Vorjahren. Grund hierfür sind Einbußen bei der Werbepost. Händler halten sich mit Aufträgen zurück, auch weil ihre Verkaufsmöglichkeiten in der Pandemie eingeschränkt sind. dpa