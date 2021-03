Bonn. Um weniger Luftverschmutzung zu verursachen, will der Logistikriese Deutsche Post DHL deutlich mehr Elektrofahrzeuge auf die Straßen schicken. Allein in diesem Jahr werden in Deutschland bis Jahresende 5000 zusätzliche Streetscooter in Betrieb genommen, sagte Konzernchef Frank Appel am Montag. Damit wären es etwa 20 000. Bis 2030 soll der Anteil der Stromer in der Firma auf der letzten Meile – also auf der Strecke bis zur Paketabgabe – von weltweit etwa 18 Prozent (Ende 2020) auf 60 Prozent steigen. Sollte der Plan umgesetzt werden, wären am Ende dieses Jahrzehnts mehr als 80 000 E-Fahrzeuge für das Unternehmen unterwegs.

Der Konzern will insgesamt nachhaltiger werden, und verspricht, bis Ende 2030 sieben Milliarden Euro in „klimaneutrale Logistiklösungen“ zu investieren. Auch die Wettbewerber nehmen den Trend wahr, sind aber nicht so weit wie der Bonner Marktführer. dpa