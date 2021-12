Politik will an 2G im Handel festhalten

Berlin/Rhein-Neckar. Nach der gerichtlich angeordneten Aufhebung der 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen verschärft sich der Streit um die coronabedingten Zugangsbeschränkungen in den deutschen Einkaufsstraßen und Shopping-Centern. Der Handelsverband Deutschland (HDE) forderte die Politik am Freitag auf, nun „2G im Handel hinter sich zu lassen“. Die Bundesregierung hielt dagegen an den Zugangsverboten für Ungeimpfte in weiten Teilen des Einzelhandels fest. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte, es mache weder epidemiologisch noch gesundheitspolitisch Sinn, solche Regeln jetzt zu kippen. Dies gelte insbesondere wegen der bevorstehenden Welle mit der neuen Virusvariante Omikron.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Hessische Industrie- und Handelskammertag forderte ein Ende der Regelung auch in Hessen. „Die Landesregierung sollte 2G auch im hessischen Einzelhandel beenden“, sagte Präsidentin Kirsten Schoder-Steinmüller. „Es sollten schnellstmöglich wieder alle Läden uneingeschränkt öffnen dürfen – natürlich mit Abstand, Masken und Hygienekonzept.“ 2G bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Ausgenommen davon sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelmärkte oder Apotheken. Schoder-Steinmüller bezeichnete dies als große Wettbewerbsverzerrung.

Weitere Einbußen befürchtet

Über die 2G-Regel in weiten Teilen des Einzelhandels gibt es Streit.

Auch in Baden-Württemberg wird eine Entscheidung erwartet. „Wir haben gehört, dass verschiedene Klagen beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg eingereicht wurden“, sagte Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden. „Die Hoffnung ist da.“

Unterdessen befürchtet der Handelsverband Baden-Württemberg weitere Einbußen. „Die Erwartungen an den vierten Adventssamstag sind äußerst verhalten“, sagte Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann. Nachdem die vergangenen Wochenenden schon enttäuschend gewesen seien, gehe die Mehrzahl der Händler von einem weiteren Rückgang der Passantenfrequenz und des Umsatzes an diesem Wochenende aus. dpa/cs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2