Pharmabranche steigert Umsatz

Frankfurt. Die weltweite Pharmabranche hat bislang nicht von den Folgen der Corona-Pandemieprofitiert, etwa der Nachfrage nach Impfstoffen und Therapeutika. „Pharmakonzerne sind nicht der große Gewinner von Covid 19“, sagt Klaus Ort, Partner der Unternehmensberatung EY. Allerdings werde sich die Nachfrage nach Vakzinen und Corona-Präparaten in den nächsten Jahren zu einem „zweistelligen Milliardenmarkt“ entwickeln, zumal vermutlich ähnlich wie bei Grippe Folgeimpfungen notwendig seien.

AdUnit urban-intext1

Covid-19-Impfstoffe bescherten der Branche, wie EY am Montag bei einer Studie über die weltweit 21 größten Pharmafirmen erläuterte, einen Umsatz von 26,6 Milliarden Euro, rund fünf Prozent des gesamten Branchenumsatzes von 528 Milliarden Euro. Gemessen am Umsatz steht der Schweizer Pharmakonzern Roche 2020 mit 43,4 Milliarden Euro weiter vor den US-Firmen AbbVie und Johnson&Johnson. Generell dominieren US-Konzerne den Markt. Die deutschen Konzerne Bayer (Rang 15), Boehringer Ingelheim (17) und Merck KGaA (21) stehen nach wie vor nicht in der Weltspitze.

Weniger neue Präparate

Das Umsatzwachstum fiel nach Angaben von Ort mit 4,4 Prozent gegenüber 2019 deutlich niedriger aus als in den Vorjahren. Grund seien unter anderem wegen der Maskenpflicht ein erkennbarer Rückgang von Atemwegserkrankungen sowie von Grippefällen gewesen. Daneben mussten die Konzerne die Studien für neue Medikamente zurückstellen, weil Probanden fehlten und Kliniken durch die Corona-Pandemie nicht zur Verfügung standen. „80 Prozent der Nicht-Covid-19-Entwicklungen wurden gestoppt“. Dadurch wurden auch weniger neue Präparate zugelassen.

Haupt-Umsatzträger der Konzerne waren nach wie vor Krebsmedikamente (203 Milliarden Euro) und generell Blockbuster-Präparate, die einen Jahresumsatz von mindestens einer Milliarde Euro bringen. Allein darauf entfielen 2020 mit knapp 346 Milliarden Euro mehr als zwei Drittel der Umsätze. Trotz der Corona-Pandemie und des noch verhaltenen Corona-Impfstoff-Geschäfts –die Impfungen mit den bislang vier zugelassenen Präparaten der 21 Konzerne begannen erst Ende 2020 – fahren die Unternehmen weiter hohe Gewinne vor Zinsen und Steuern ein, auch wenn das Plus mit nicht einmal drei Prozent im vergangenen Jahr (plus 18,7 Prozent 2019) so niedrig war wie lange nicht mehr. Unter dem Strich aber bleibt ein Überschuss von knapp 168 Milliarden Euro.

AdUnit urban-intext2

260 potenzielle Impfstoffe

Mit Blick auf die Corona-Impfstoffe wird es Ort und seinem Kollegen Alexander Nuyken zufolge in diesem Jahr einen deutlichen Schub geben, weil die Impfungen bereits stark zugelegt haben und weiter zulegen. 2,4 Milliarden Dosen seien bislang weltweit verimpft worden, gut 33 Millionen kämen täglich dazu. Knapp 21 Prozent der Weltbevölkerung seien mindestens einmal geimpft, allerdings mit großen Unterschieden zwischen den reichen und armen Ländern. „Nur 0,8 Prozent der Menschen in einkommensschwachen Ländern haben mindestens eine Dosis erhalten. Diese ungleiche Verteilung ist ein großes Problem. Nationaler Egoismus ist fehl am Platz“, sagt Nuyken.

Seinen Angaben zufolge sind derzeit weltweit 260 potenzielle Corona-Impfstoffe (nach 160 im vergangenen Jahr) in der Pipeline, aber fast 70 Prozent in einer sehr frühen Entwicklung. 17 Vakzine befänden sich in der letzten Phase vor einer möglichen Zulassung. „Mittlerweile ist es aber generell sehr viel schwieriger, die Zulassung zu erreichen, weil alle Virus-Varianten berücksichtigt werden müssen.“

AdUnit urban-intext3