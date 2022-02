pfenning logistics group erweitert Geschäftsführung mit Martin Königstein

Heddesheim. Die Heddesheimer Logistik-Gruppe Pfenning hat Martin Königstein zum 1. Februar in die Geschäftsführung berufen - diese besteht jetzt aus drei Personen. Neben Königstein sind das Rana Matthias Nag (Sprecher) und Manuel Pfenning. Die organisatorische Neuaufstellung solle das Unternehmen dabei unterstützen, das anhaltende Wachstum und die strategische Expansion fortzuführen sowie die Zuständigkeitsbereiche für Kunden und Geschäftspartner weiter zu optimieren, hieß es in einer Mitteilung von Pfenning am Donnerstag. In seiner neuen Position verantwortet der 38-jährige Königstein etwa Vertrieb, Marketing und Logistiksteuerung. Er war zuvor beim Tochterunternehmen HFL Herbst Frischelogistik GmbH als Geschäftsführer tätig.

