Pfenning Logistics Group aus Heddesheim stärkt Präsenz in Nordrhein-Westfalen

Heddesheim. Die Pfennig Logistics Group in Heddesheim weitet ihre Unternehmensgruppe mit dem Frechener Logistikkonzern GILOG aus. Durch die neue Aufstellung will Pfenning Logistics sein Dienstleistungsspektrum unter anderem in den Branchen Konsumgüter, Elektronik und Medizintechnik erweitern, teilte das Unternehmen mit. Durch den Zukauf soll zudem zusätzliche Expertise für den stetig wachsenden E-Commerce generiert werden, gleichzeitig könne der Heddesheimer Konzern die GILOG auf ihrem Wachstumskurs unterstützen.

„Bestehende Überschneidungen im Dienstleistungsportfolio wollen wir ausbauen, etwa im Bereich der Handels- und Konsumgüter und der Pharma- und Healthcare-Logistik. Hier sehen wir in den nächsten Jahren großes Wachstumspotenzial am Markt, dem wir proaktiv begegnen wollen“, erklärt Rana Matthias Nag, Geschäftsführer von Pfenning Logistics. Durch den Zukauf würden sich dem Heddesheimer Kontraktlogistiker drei strategisch günstige Standorte im Westen Kölns erschließen.