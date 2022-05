Performance One aus Mannheim an der Börse

Den Plan gibt es schon lange, mittlerweile ist es soweit: Das Mannheimer IT-Unternehmen Performance One ist an der Börse. „Wir sind an dem Punkt, an dem sich die über zweijährige Entwicklungs- und Vorbereitungszeit für unsere Business-Intelligence-Software und unsere Plattform für KI-gestützte psychologische Online-Selbsthilfe in konkreten Umsätzen niederschlagen“, sagte Vorstandsmitglied und Mitgründer Denis Lademann laut Mitteilung. „Die Marktakzeptanz für beide neuen Produkte ist bereits bewiesen. Mit den zusätzlichen Möglichkeiten, die sich perspektivisch durch die Börsennotierung ergeben, wollen wir unsere Wachstumsdynamik fortsetzen.“ Die Aktien sind an der Börse München gelistet und werden zusätzlich am Börsenplatz Frankfurt gehandelt.

Performance One ist in der Datenanalyse tätig und entwickelt zudem Dienstleistungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) - wie eine psychologische Online-Selbsthilfe. Das inhabergeführte Unternehmen sitzt in den Mannheimer Quadraten und zählt mehr als 110 Beschäftigte. Es wurde im Jahr 2009 gegründet, damals unter dem Namen suchdialog.

Ein ursprünglich geplanter Börsengang im November hatte Performance One kurzfristig wegen „ungünstiger Marktbedingungen“ abgesagt. jung