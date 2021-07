Pandemie vermiest Geldfälschern das Geschäft

Frankfurt. Es war wieder vor allem „Movie Money“ und „Prop Copies“ – also Spielgeld für Film und Theater – mit denen Fälscher und Betrüger auf „Kundenfang“ gegangen sind und falsche Euroscheine unter das Volk gebracht haben. Aber sie waren im ersten Halbjahr 2021 nicht so erfolgreich wie im Vorjahr. Grund: Das Corona-Virus, die hohen Infektionszahlen und der Lock-Down verbunden mit der Schließung von Gastronomie und Geschäften.

„Die Konsummöglichkeiten waren gerade in den Bereichen, in denen Bargeld eine bedeutende Rolle spielt, stark eingeschränkt“, sagt Johannes Beermann, im Vorstand der Bundesbank für Bargeld zuständig. Die Folge: Die Zahl der sichergestellten Blüten ging in den ersten sechs Monaten in Deutschland, aber auch in Europa deutlich zurück, der Schaden war geringer. Beermann fürchtet allerdings, dass inzwischen umgesetzte Lockerungen mit geöffneten Geschäften und Gastronomie Fälschern das Leben wieder leichter machen.

Weniger Schaden angerichtet

Hierzulande haben Polizei, Handel und Banken zwischen Januar und Juni 21 356 gefälschte Euro-Scheine im Nennwert von einer Million Euro eingezogen. Das war ein Rückgang gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 von 13 Prozent. Der durch die Blüten angerichtete Schaden – die falschen Euro-Scheine werden nicht ersetzt – ging um 16 Prozent von 1,2 Millionen auf knapp eine Million Euro zurück. Rein rechnerische entfielen auf 10 000 Bundesbürger fünf Blüten. Im Verhältnis zu den im ersten Halbjahr von der Bundesbank ausgegebenen 5,5 Milliarden Euro-Scheinen habe es nur vier Fälschungen pro eine Million echter Banknoten gegeben, betont die Notenbank.

Freilich gehen die Fälscher und Betrüger bei „Movie Money“ und „Prop Copies“ geschickter vor als in der Vergangenheit. „Die Fälscher haben dazu gelernt“, so Beermann. „Bei einigen Fälschungen wurde die Aufschrift ‚MovieMoney’ oder ‚Prop Copy’ übermalt und die Unterschrift des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi hinzugefügt.“ Diese einfachen Druckfälschungen sind nach Angaben von Beermann aber allein am Material leicht zu erkennen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) meldet für die Eurozone rund 167 000 gefälschte Scheine im Gegenwert von acht Millionen Euro. Das ist fast ein Drittel weniger als vor Jahresfrist. Damit setzt sich der seit 2019 anhaltende Trend sinkender Zahlen fort. Besonders bei den 20- und 50- Euro-Scheinen ist nach Angaben von Bundesbanker Beermann Vorsicht angesagt. Vor allem hier agieren Betrüger und Fälscher mit Blüten.

Fälscher und Betrüger haben es auch schwerer, weil immer mehr Zahlungen im Euroraum bargeldlos abgewickelt werden. Nach Angaben der EZB hat die Pandemie den Trend im vergangenen Jahr deutlich verstärkt. Im Euroraum seien 2020 fast 102 Milliarden Zahlungen bargeldlos vorgenommen worden, vier Milliarden mehr als 2019. Wertmäßig registrierte die EZB einen Anstieg um fast neun Prozent auf mehr als 167 Billionen Euro. Fast die Hälfte der bargeldlosen Bezahlvorgänge entfielen auf Kredit- und Girokarten. Jeweils rund ein Viertel auf Überweisungen und Lastschriften.