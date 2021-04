Pandemie bremst deutsche ABB

Mannheim. Die deutsche ABB mit Sitz in Mannheim hat im Geschäftsjahr 2020 wegen der Corona-Pandemie leichte Einbußen bei Auftragseingang und Umsatz verzeichnet. Allerdings hätten sich die Sparten Elektrifizierung und Antriebstechnik „erfreulich“ entwickelt, sagte Vorstandsvorsitzender Markus Ochsner laut Mitteilung. Diese Sparten sind in Mannheim und Heidelberg vertreten.

Ladenburg zieht um

Den Angaben nach verringerte sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 2,75 Milliarden Euro. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent auf 2,67 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) betrug 207 Millionen Euro (2019: 210 Millionen Euro).

400 Mitarbeiter von ABB in Ladenburg sollen nächstes Jahr nach Mannheim umziehen. Dort entsteht auf dem Areal im Stadtteil Käfertal ein Neubau. ABB will sich künftig in der Region auf die Standorte Mannheim (Antriebstechnik und Automatisierung) und Heidelberg (Elektrifizierung) konzentrieren. Das Unternehmen hat derzeit etwa 3300 Mitarbeitende in der Region. Rund 700 Beschäftigte waren im Rahmen des Verkaufs der Sparte Stromnetze zu Hitachi gewechselt.

Wie auch anderen Konzernen fällt ABB eine Prognose für das laufende Jahr schwer. „Die konjunkturellen Aussichten sind aufgrund der Einschränkungen und Belastungen durch die Corona-Pandemie extrem ungewiss“, sagte Ochsner. jung

