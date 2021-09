O’zapft is kurz vor der IAA

München. Kurz vor der Automesse IAA in München hat der Stromkonzern EnBW an der A8 im Süden der Stadt sein neues „Flaggschiff für Hochgeschwindigkeitsladen“ eröffnet. E-Autos können dort an 20 Ladepunkten mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt einen Akku in einer halben Stunde voll laden. EnBW-Vorstandsmitglied Colette Rückert-Hennen sagte am Donnerstag: „Alltagstauglich ist E-Mobilität dann, wenn man vollelektrisch von Flensburg bis an den Gardasee kommt.“

Das Logo von EnBW auf einer Ladesäule. Kurz vor der Automesse IAA in München hat der Stromkonzern an der A8 seinen Schnellladepark eröffnet. © dpa

Der überdachte Ladepark steht auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Unterhaching. „Besonders wichtig sind öffentliche Schnelllademöglichkeiten beim Handel für die zahlreichen Städter, die zuhause keine Möglichkeit haben, eine Wallbox anzuschließen“, sagte Rückert-Hennen. Immobilienmanager Thomas Kuhlmann sagte für den Grundstücksbesitzer: „Das Fahrzeug lädt, da wo es steht. Das macht Ladeinfrastruktur auch für den Einzelhandel zum Standortfaktor.“

Auch Fahrradhersteller dabei

Der Stuttgarter Stromkonzern EnBW ist mit über 600 Schnellladestandorten der größte Schnelllade-netz-Betreiber in Deutschland. Am Kamener Kreuz im Ruhrgebiet baut EnBW derzeit den größten Schnellladepark Europas. Bis 2025 will der Konzern 2500 Standorte betreiben. Laut Bundesnetzagentur gab es im August bundesweit 6750 öffentlich zugängliche Schnell- und 39 424 Normalladepunkte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird die Messe am Dienstag eröffnen. Sie dauert bis zum 12. September. Die Messe will an ihrem neuen Standort mit einem neuen Konzept als Verkehrsmesse IAA Mobility die Besucher anlocken. „Lösungen auf dem Weg zur Klimaneutralität stehen im Mittelpunkt“, sagt die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller. Müller weist darauf hin, dass Deutschland inzwischen der weltweit drittgrößter Produzent von Elektro-Fahrzeugen. Die deutsche Autoindustrie verstehe sich heute „als Treiber auf dem Weg zur Klimaneutralität“.

Anders als früher in Frankfurt findet die Messe jetzt auch auf vielen Plätzen in der ganzen Stadt statt. Besucher können auf Straßen zwischen Messegelände und Altstadt über 250 neue Fahrzeuge, hochautomatisierte und Wasserstoffautos ausprobieren. Unter den 700 Ausstellern sind auch Zulieferer, 70 Fahrradhersteller sowie Start-ups und IT-Unternehmen. Auf der anderen Seite wurden die Ausstellungen in den Messehallen abgespeckt. Große Autokonzerne wie Toyota oder Stellantis mit Marken wie Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën und Opel sind gar nicht dabei. Viele ausländische Interessenten konnten oder wollen wegen der Corona-Beschränkungen nicht kommen. „Vielleicht wartet der ein oder andere auch das neue Konzept ab“, sagt Müller.

Alle Besucher, Redner und Aussteller der Messe müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Auf dem Messegelände dürfen sich den Auflagen zufolge höchstens 50 000 Besucher aufhalten, auf den Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen in der Hauptstadt Bayerns höchstens 30 000.

Militante Klimaaktivisten und linke Gruppen riefen am Montag erneut dazu auf, „sich mit der Autoindustrie, dem Rückgrat des deutschen Exportkapitalismus, anzulegen“. Die Gruppe „Sand im Getriebe“, die 2019 bei der letzten IAA in Frankfurt für Schlagzeilen gesorgt hatte, kündigte an: „Mit #BlockIAA in diesem Jahr wollen wir das Kapitel IAA endgültig beenden.“ VW, Daimler, BMW und Co. wollten mit grünem Feigenblatt „weitere Profite erzielen zu können. Das wollen wir nicht hinnehmen. Wir blockieren die Autoparty!“ Der bayerische Bund-Naturschutz-Vorsitzende Richard Merger sagte: „Die IAA ist und bleibt eine Show der Autolobby.“ Notwendig seien weniger Autos.

Heiße Debatten erwartet

Auf IAA-Foren sollen Fachleute Innovationen und neue Verkehrskonzepte vorstellen und mit Besuchern und Kritikern diskutieren. „Keine andere Veranstaltung auf der ganzen Welt bringt die verschiedenen Mobilitätsformen so eng zusammen“, sagt Müller. „Und keine andere Veranstaltung der Welt lädt in diesem Umfang ein zur Debatte über den richtigen Weg hin zur klimaneutralen Mobilität.“

Messechef Klaus Dittrich sagt, die offene, kontroverse „und vor allem friedliche Debatte“ sei ein zentraler Baustein dieser IAA. Vielen Autofans werde es zu wenig Autos auf der IAA geben – viele Kritiker seien erst zufrieden, wenn kein Auto mehr gezeigt werde.

Fahrräder und Scooter werden auf der Messe und in der Stadt gezeigt und können auf Parcours ausprobiert werden. Ob bei den Herstellern und Besuchern die Eurobike-Messe in Friedrichshafen oder die IAA Mobility das Rennen mache, werde der Markt entscheiden, sagt Dittrich. dpa