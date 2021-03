Mannheim/ Heidelberg. Eine medizinische OP-Maske ist nicht mit einer Atemschutzmaske gleichbedeutend – dementsprechend kann bei verpflichtendem Tragen einer solchen Nasen-Mund-Bedeckung während Reinigungsarbeiten keine Erschwerniszulage beansprucht werden. Zu diesem Schluss kam nach mündlicher Verhandlung eine Heidelberger Außenkammer des Mannheimer Arbeitsgerichts.

Höherer Stundenlohn gefordert

Geklagt haben insgesamt 29 Mitarbeiter einer Firma, die in Einrichtungen des evangelischen Gesundheitsverbundes Agaplesion als Putzkräfte eingesetzt werden. Weil seit der Corona-Pandemie eine OP-Maske getragen werden muss, wird ein Erschwerniszuschlag in Höhe von zehn Prozent des Stundenlohns gefordert.

Die vom DGB vertretenen Kläger pochen auf den Rahmentarifvertrag des Gebäudereinigerhandwerks. Und der sieht in Paragraf zehn einen solchen Anspruch vor, wenn eine Atemschutzmaske getragen werden muss. In dem Regelwerk rund um „Arbeiten mit persönlicher Schutzkleidung“ sind vielerlei Varianten festgelegt: dass beispielsweise bei Tätigkeiten mit Kapuze, Überschuhen, Handschuhen, Filterschutzmaske oder luftunterstützenden Beatmungssystemen ein 15-prozentiger Stundenlohn-Aufschlag als angemessen gilt. Ein zehnprozentiges Plus wird bei vorgeschriebener Atemschutzmaske genannt.

Im Einverständnis mit den Parteien wurde ein Musterprozess (statt 29 Einzelverfahren) geführt. Die 6. Kammer des Mannheimer Arbeitsgerichtes mit der Vorsitzenden Richterin Sigrid Pult-Wilhelm hat die Klage abgewiesen, weil diese die Meinung vertritt, dass bei Reinigungseinsätzen verwendete OP-Masken einer gängigen Mund-Nasen-Bedeckung gleichkommen und nicht Atemschutzmasken im Sinne des Tarifvertrages entsprechen. In dem erstinstanzlichen Verfahren (6 Ca 143/ 20) ist Berufung zugelassen worden.