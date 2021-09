«Oktoberfest» ist ab sofort geschützte Marke

Alicante (dpa) - Nach fünfjähriger Prüfung durch die EU-Behörde für geistiges Eigentum (EUIPO) ist das «Oktoberfest» zur geschützten Marke geworden. Das im spanischen Alicante ansässige Amt hat den Antrag der Münchner Stadtverwaltung genehmigt.

Die Marke ist nunmehr mit dem Status «registriert» auf der EUIPO-Webseite veröffentlicht. Der Markenschutz gilt zunächst bis 2026. Die Münchner Stadtverwaltung will damit Oktoberfest-Profiteuren vorbeugen. Geschützt ist der Begriff nunmehr für 22 «Produktklassen» von Seife über Kreditkarten bis zum Uniformverleih, inklusive Tourismuswerbung.

Der Schutz der Marke Oktoberfest bedeutet nicht, dass Oktoberfest-Imitate von Brasilien über Malaysia bis in die USA grundsätzlich nicht mehr stattfinden könnten. Ärger in München ausgelöst hatte jedoch der Plan einiger Geschäftsleute, in Dubai ein Ersatz-Oktoberfest in großem Maßstab aufzuziehen.

© dpa-infocom, dpa:210915-99-222757/2

