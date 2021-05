Ob Restaurant oder Friseur – Preise steigen sprunghaft an

Berlin. Die Corona-Fallzahlen sinken, die Normalität kehrt Schritt für Schritt zurück. Und doch ist die vermeintliche Normalität oftmals anders als noch vor der Pandemie. Wer in diesen Tagen in der Außengastronomie eines Restaurants speist, stellt mitunter fest, dass die Preise erhöht wurden. Gleiches gilt spätestens seit dem zweiten Lockdown auch beim Friseurbesuch. An den Tankstellen ziehen die Spritpreise seit Jahresbeginn an. Und wer einen Mietwagen leihen möchte, muss in Urlaubsregionen oft das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr bezahlen.

Restaurants, Friseursalons, Mietwagen – es sind keine Ausnahmen. Den fünften Monat in Folge sind im Mai die Preise für Waren und Dienstleistungen gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes lag die Teuerungsrate im Mai gegenüber dem Preisniveau vor einem Jahr bei 2,5 Prozent. Es ist der höchste Anstieg seit Oktober 2018.

CO2-Abgabe kommt noch dazu

Getrieben wird die Inflation vor allem von Energiepreisen. Zehn Prozent mehr mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im abgelaufenen Monat für Energie ausgeben als noch vor einem Jahr. Damals, kurz nach dem ersten Corona-Lockdown, waren die Rohölpreise eingebrochen, der Preis für das Barrel Öl war phasenweise sogar negativ.

Seitdem zieht die Konjunktur und damit auch die Nachfrage nach Rohstoffen aber wieder an, die Preise steigen. Hinzu kommt die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe von 25 Euro je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid, die die Preise anheizt. Doch auch Nahrungsmittel wurden um 1,5 Prozent teurer, für Dienstleistungen mussten Verbraucher zwei Prozent mehr als vor einem Jahr zahlen. Und auch die Mieten steigen weiter, plus 1,3 Prozent im Vorjahresvergleich.

Müssen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher nun Sorgen machen, dass die Inflation dauerhaft stark steigt, ihr Geld also entwertet wird? „Die hohen Inflationsraten sind auf vorübergehende Effekte zurückzuführen“, sagte Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft aus Köln (IW), unserer Redaktion. „Es gibt immer noch ein Nachruckeln der Lieferketten und dadurch in vielen Bereichen eine Verknappung von Gütern.“ Verschärfen könnte sich die Situation im Sommer. Dann werden als Vergleichsbasis die Monate herangezogen, in denen im Vorjahr die Mehrwertsteuer abgesenkt war. IW-Chef Hüther hält daher auf Jahressicht eine Inflation von drei Prozent für möglich. Ab dem kommenden Jahr rechnet der Ökonom mit einer Normalisierung.

Entwarnung ab nächstem Jahr

Ähnlich sieht das Silke Tober, Leiterin des Referats Geldpolitik am arbeitnehmernahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Auch sie rechnet ab Sommer mit einem weiteren Anstieg der Inflation, auf Jahressicht mit einer Rate von rund zweieinhalb Prozent. „Die dabei zum Ausdruck kommenden Basiseffekte fallen allerdings im kommenden Jahr weg, so dass die Inflationsrate dann sogar wieder unter zwei Prozent liegen dürfte“, sagte Tober.

