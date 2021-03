Stuttgart. Der Einsatz von Corona-Schnelltests ist in baden-württembergischen Unternehmen bisher eher die Ausnahme. Bei einer am Montag in Stuttgart veröffentlichten Umfrage des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) unter 935 Betrieben kam heraus, dass nur 19 Prozent der befragten Unternehmen Schnelltests anwenden. Immerhin 27 Prozent wollen demnach in Kürze mit solchen Tests starten. Bei den Großbetrieben mit mehr als 1000 Beschäftigten sind die Anteile etwas größer: In dieser Gruppe bieten 46 Prozent Schnelltests an, ein Drittel hat entsprechende Pläne. Die Umfrage ist allerdings für den Südwesten nicht repräsentativ, in Baden-Württemberg gibt es insgesamt mehr als 280 000 Unternehmen mit Beschäftigten.

SAP und Daimler als Vorreiter

Beim Softwarehersteller SAP werden am Stammsitz in Walldorf nach Angaben eines Sprechers schon seit Monaten denjenigen Mitarbeitern Schnelltests angeboten, die etwa bei Präsenz-Meetings auf Kollegen treffen. Der Autobauer Daimler setzt bisher in erster Linie auf Selbsttests: Mitarbeitende, die nicht im Homeoffice arbeiten können, bekommen laut Konzern wöchentlich einen Selbsttest für zuhause.

In Rheinland-Pfalz bietet knapp jedes sechste Unternehmen seinen Beschäftigten regelmäßig Tests an. Weitere 30 Prozent planen, dies in Kürze zu tun, wie die IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz mitteilte. 485 Unternehmen wurden befragt. Den Angaben zufolge sehen sich viele Firmen aber mit einigen Hürden konfrontiert. So beklagt fast jedes zweite Unternehmen (46 Prozent) mangelnde Informationen zum Umgang mit den Tests. lsw/lrs