In der Femtech-Branche werden technische Innovationen für die Gesundheit von Frauen entwickelt. Die Zielgruppe besteht demnach aus etwa 50 Prozent der gesamten Menschheit. Dennoch wurden 2019 nur 1,4 Prozent des Kapitals der Gesundheitsbranche in Europa in Femtech investiert. Wieso dieser Industrie weiterhin Gelder fehlen und wie es zu diesem Defizit sowie einer strukturellen Benachteiligung

...