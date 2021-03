Frankfurt. Die Commerzbank hat eine große Personalsorge weniger: Das Institut will die Spitze des Aufsichtsrates mit dem langjährigen Genossenschaftsbanker Helmut Gottschalk (Bild) neu besetzen, wie der Frankfurter MDax-Konzern am späten Sonntagabend mitteilte. Mit der Nominierung des 69-Jährigen präsentiert das in einem radikalen Umbau steckende Institut nicht einmal zwei Wochen nach dem krankheitsbedingten Rückzug von Chefkontrolleur Hans-Jörg Vetter einen Nachfolger. Vetter war erst seit Anfang August im Amt.

Der Aufsichtsrat beschloss den Angaben zufolge, Gottschalk der Commerzbank-Hauptversammlung als neues Mitglied des Kontrollgremiums vorzuschlagen und den ehemaligen Chefkontrolleur der DZ Bank unmittelbar nach seiner Bestellung zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank zu wählen.

Einen Termin für das Aktionärstreffen gibt es noch nicht. Die für den 5. Mai geplante Hauptversammlung hatte die Bank wegen der vakanten Aufsichtsratsposten verschoben. Gottschalk hat nach seiner Ausbildung bei der Sparkasse Calw den größten Teil seines Berufslebens in der genossenschaftlichen Finanzgruppe verbracht. 1982 wurde er Vorstandsmitglied der Volksbank Herrenberg, 1997 dann Sprecher des Vorstandes der Volksbank Herrenberg-Rottenburg in Baden-Württemberg.

Dem Aufsichtsrat der DZ Bank gehörte Gottschalk seit 2003 an, seit 2008 als stellvertretender Vorsitzender. Als Aufsichtsratschef führte er das genossenschaftliche Spitzeninstitut durch die Nachwehen der Finanzkrise. dpa (BILD: dpa)

