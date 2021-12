Neuer Chef mit alten Werten

Frankfurt. Die Anzeichen hatten sich zuletzt bereits verdichtet, jetzt steht fest: Ex-Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Nagel wird neuer Präsident der Bundesbank und Nachfolger von Jens Weidmann, der aus persönlichen Gründen zum Jahresende vorzeitig ausscheidet. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) haben sich auf Nagel verständigt. Am Mittwoch soll das Bundeskabinett den Vorschlag absegnen. Formal muss der Bundesbank-Vorstand Nagel noch anhören, bevor er zum Bundesbank-Präsidenten für acht Jahre ernannt wird. Das dürfte reibungslos laufen.

Wochen im Slum verbracht

Das langjährige SPD-Mitglied Nagel ist derzeit stellvertretender Chef der Banken-Abteilung bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, die als Notenbank der Notenbanken gilt. Die FDP habe zugestimmt, weil Nagel als „stabilitätsorientierter Sozialdemokrat“ gilt und damit die Tradition der Bundesbank fortsetzen dürfte.

Seine Arbeit zunächst als Generalbevollmächtigter und dann im Vorstand der Förderbank KfW von November 2016 bis Oktober 2020 blieb eine Episode. Dort war der in Karlsruhe geborene 55-jährige Nagel für die Entwicklungsbank und Export- und Projektfinanzierung verantwortlich. Darauf hatte er sich unter anderem mit einem mehrwöchigen Aufenthalt in einem indischen Slum vorbereitet, um sich selbst ein Bild von der Lage der Menschen in armen Ländern zu machen.

Auf vielen Auslandsreisen bekräftigte Nagel die Notwendigkeit, mit den KfW-Vorhaben im Auftrag des Entwicklungsministeriums die Verhältnisse für die Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu verbessern. Im November 2018 stand er in brütender Sonne auf den Feldern des kleinen südindischen Dorfs Kodalipura und ließ sich von Bäuerinnen und Bauern den Anbau erläutern, hört sich ihre Probleme an. In der Millionenstadt Nagpur, die unter massiver Luftverschmutzung leidet, schaute er sich den Bau der Schnellbahn an, in Bangalore die Bemühungen zur Energieeinsparung, ein paar Kilometer außerhalb eine neue Solaranlage – alles finanziert auch mit Mitteln der KfW.

Nagel ist extrem engagiert bei der Sache. Umso überraschender kam seine Entscheidung, die KfW wieder zu verlassen. Überhaupt nicht aus Frust. Die Arbeit habe ihm Spaß gemacht, er habe einen neuen Blick auf die Welt gewonnen und auf die Probleme in anderen Regionen, räumte der stets zurückhaltend auftretende Karlsruher ein. Das wolle er nicht missen. Aber die Geldpolitik habe ihn nie ganz losgelassen, sagte der verheiratete Vater von zwei Kindern. Und wechselte im November 2020 zur BIZ.

Geldpolitik war für den 55-jährigen immer eine Herzensangelegenheit. Schon 1999 kam der studierte Volkswirt und promovierte Politologe zur Bundesbank. Vier Jahre später wechselte Nagel in die Zentrale der Bundesbank nach Frankfurt, stieg dort zum Leiter des wichtigen Zentralbereichs Märkte auf, der sich um die praktische Umsetzung der Geldpolitik kümmert. Ende 2010 wurde Nagel Mitglied des Vorstands und mit der Berufung von Jens Weidmann im Mai 2011 einer engsten Vertrauten des Noch-Bundesbank-Präsidenten. Der bedauerte denn auch Nagels Wechsel zur KfW ganz besonders. Und dürfte jetzt froh sein, dass Nagel für ihn an die Spitze der Bank rückt.

Abgesehen von seiner fachlichen Qualifikation – Bankenpräsident und Deutsche Bank-Chef Christian Sewing lobt Nagels Berufung ausdrücklich passend zur Rolle Deutschlands als Stabilitätsanker – war seine sachliche Art bei den Beschäftigten der Bundesbank ebenso hoch angesehen wie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KfW. Insofern dürfte er für Kontinuität sorgen, etwa in der Geldpolitik, auch wenn Nagel auch als Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wohl konzilianter agieren wird als Weidmann. Er wird Deutschland künftig auch als Gouverneur im Internationalen Währungsfonds (IWF) vertreten.

Verärgerung über EZB-Kurs

Weidmann gab zwar Ende Oktober an, dass er sein Amt aus „persönlichen“ Gründen vorzeitig aufgibt (sein Vertrag wäre noch bis April 2027 gelaufen), aber dahinter dürfte sich die Verärgerung über die in seinen Augen auch wegen der stark gestiegenen Inflation zu lasche Geldpolitik der EZB verbergen. Der 53-jährige Weidmann hatte den Chefposten der Bundesbank im Mai 2011 übernommen, als bislang jüngster Präsident der deutschen Notenbank überhaupt.

Er hat die Bundesbank anschließend auf einen offeneren Kurs geführt, stärker als seine Vorgänger den Dialog mit der Öffentlichkeit gesucht, um damit die Geldpolitik verständlicher zu machen. Bei den Beschäftigten war der stets zurückhaltend auftretende Weidmann extrem beliebt. Jetzt wird er sich in einer internen Veranstaltung verabschieden und sein Amt dem von ihm hoch geschätzten Joachim Nagel überlassen.