Neuer Astra – und ein neuer Chef

Rüsselsheim. Es war gleich eine doppelte Premiere am Mittwoch in Halle K48 auf dem Gelände des Opel-Stammwerkes in Rüsselsheim: Der erste Arbeitstag und der erste öffentliche Auftritt des neuen Unternehmenschefs Uwe Hochgeschurtz und die Welt-Premiere des neuen Kompaktmodells Astra. Es ist das mit Abstand wichtigste Fahrzeug des traditionsreichen Autoherstellers. Kein Wunder, dass sich der frühere Renault-Manager gleich doppelt freute. „Ich bin glücklich zusammen mit einem außergewöhnlichen Auto bei einer speziellen Marke zu starten“. Mit dem neuen Astra werde ein neues Kapitel für Opel aufgeschlagen. „Er wird viele neue Kunden zu Opel locken. Das Auto hat alles, um erneut zum Bestseller zu werden“, ist Hochgeschurtz überzeugt. Er kündigte zugleich an, dass die Rüsselsheimer ab 2028 in Europa nur noch E-Modelle verkaufen wird.

Opelchef Uwe mit dem neuen Opel Astra Hybrid. © dpa

Das neue Kompaktmodell ist Teil einer Produktoffensive von Opel, die mit hohem Tempo auf die Elektromobilität zielt. Ende des Jahres wollen die Rüsselsheimer sechs Modelle auch in einer E-Version anbieten. „2024 wird unser komplettes Portfolio mit einem E-Modell verfügbar sein. Ab 2028 werden wir in Europa nur noch E-Modelle verkaufen“, so Hochgeschurtz.

Teil dieser „Greenovation“ sei auch der Bau der Batteriefabrik gemeinsam mit dem Opel-Mutterkonzern Stellantis in Kaiserslautern. Beim Weg in die E-Mobilität wird der neue Astra Hochgeschurtz zufolge eine entscheidende Rolle spielen. Zum Start bietet Opel einen Plug-In-Hybrid an, 2023 soll dann ein reiner E-Astra auf den Markt kommen. Bestellt werden kann der neue Astra ab Oktober zu Preisen ab 22 465 Euro. Die Serienproduktion des in Rüsselsheim konzipierten Fahrzeugs soll Ende des Jahres im Stammwerk beginnen. Die ersten Fahrzeuge sollen dann ab Anfang nächsten Jahres ausgeliefert werden. otr