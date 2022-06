Nachfolger nur schwer zu finden

Frankfurt. Bis zu mehr als 160 000 kleineren und mittelständischen Unternehmen (KMU) in Deutschland droht in den nächsten Jahren das Aus, weil sie keine Nachfolgerin oder Nachfolger für ihre Firma finden oder sich nicht mit einem Käufer verständigen können.

„Unter den circa 600 000 KMU, die bis 2025 eine Übernahme planen, steuern circa 125 000 bis 165 000 auf eine unfreiwillige Stilllegung oder zumindest eine erhebliche Verzögerung zu, weil sie bei der Vorbereitung und konkreten Suche noch nicht weit fortgeschritten sind“, sagt Fritzi Köhler-Geib, Chef-Volkswirtin der Förderbank KfW aufgrund einer aktuellen Umfrage.

Dabei stehen nach aktuellen Schätzungen des Instituts bei den betroffenen Mittelständlern bis zu einer Million Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Allein bis Ende diesen Jahres könnte die Nachfolge bereits bei 55 000 kleineren und mittelgroßen Firmen scheitern. Rund 230 000 der 3,8 Millionen KMU in Deutschland streben 2022 an, eine Lösung für die Zukunft ihres Unternehmens zu finden, bis 2025 planen dies rund 600 000.

Geringes Gründungsinteresse

Dabei stehen sie nach Erkenntnissen der KfW vor erheblichen Hürden. Drei Viertel der Mittelständler sehen Schwierigkeiten, geeignete Kandidatinnen oder Kandidaten für die Nachfolge zu finden. „Das liegt“, sagt Köhler-Geib, „zum einen am demografischen Wandel, zum anderen in dem seit Jahren geringen Gründungsinteresse.“ Es fehle schlicht der Nachwuchs.

Allerdings sieht die KfW auch einen positiven Trend. Denn bei für die nächsten beiden Jahre geplanten Nachfolgen und Übernahmen seien die Verhandlungen in 35 Prozent der Fälle bereits abgeschlossen, bei weiteren 39 Prozent dauerten die Verhandlungen noch an. Und immerhin hätten mehr als ein Drittel der Familienunternehmer, die bis 2025 die Nachfolge planen, bereits familienintern eine Lösung gefunden.

Gleichwohl aber müssten zwölf Prozent der KMU in den nächsten beiden Jahren mit dem Scheitern der Nachfolge rechnen. Selbst bei KMU, die eine Nachfolge innerhalb der Familie anstreben, sehen fast zwei Drittel das Problem einer passenden Lösung.

Geht es allerdings um eine externe Lösung, als den Verkauf des Unternehmens, verweisen sogar mehr als 80 Prozent der Befragten auf Schwierigkeiten. Dabei hapert es nach Angaben von fast 60 Prozent am Kaufpreis. Laut KfW mussten potenzielle Käufer 2019 für die Übernahme eines KMU im Schnitt 370 000 Euro einplanen. Allerdings setzen rund 80 Prozent der großen KMU einen Preis von mindestens einer Million Euro an.

Hat man sich geeinigt, sehen rund 20 Prozent Probleme bei der Finanzierung. Als Hindernis betrachtet rund ein Drittel auch bürokratische und rechtliche Hürden. Generell stehen deshalb viele Nachfolge-Optionen Köhler-Geib zufolge in den nächsten Jahren auf der Kippe.

Probleme bei der Finanzierung

„Viele Unternehmen haben kurz vor dem angestrebten Übergabezeitpunkt noch keine geeigneten Nachfolgerinnen und Nachfolger gefunden.“ Eine frühe und mehrgleisige Planung sei deshalb sehr wichtig, um die Stilllegung des Unternehmens zu vermeiden. Auch eine Verfügbarkeit einer Finanzierung rücke gerade bei Übernahmen, die teurer seien als eine Neugründung, stärker in den Fokus, so Köhler-Geib. Zumal in Zeiten steigender Zinsen.