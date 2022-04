Musk greift nach Twitter

San Francisco. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, will Twitter kaufen – doch es ist fraglich, ob seine Übernahmeattacke gelingt. Denn der Tesla-Chef ist angewiesen darauf, dass genug Anteilseigner ihm ihre Aktien zum Angebotspreis von 54,20 Dollar abtreten. Und Twitter will sich laut Medienberichten zur Wehr setzen.

Die Börse glaubt nicht an Musks Erfolg: Üblicherweise steigt der Kurs bei Übernahmeplänen in Richtung des Gebots – doch am Donnerstag sank die Twitter-Aktie um rund 1,5 Prozent auf 45,18 Dollar. Musk selbst räumte Zweifel ein. „Ich bin nicht sicher, dass ich tatsächlich in der Lage sein werde, es zu kaufen“, sagte er bei einem Konferenzauftritt. Er habe aber „technisch gesehen“ die nötigen Mittel, um den über 40 Milliarden Dollar schweren Deal durchzuziehen, betonte der 50-Jährige.

Musk ist der mit Abstand reichste Mensch der Welt. Sein Vermögen wird vom Finanzdienst Bloomberg auf Basis jüngster Aktienkurse auf 251 Milliarden Dollar geschätzt. Als Grund für sein Interesse an Twitter gibt Musk an, er wolle die Redefreiheit auf der Plattform stärken. Das sei nur möglich, wenn der Kurznachrichtendienst die Börse verlasse, argumentiert er. dpa

