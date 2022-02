Müller gibt Posten ab

Mannheim. Der Förderkreis des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat jetzt einen neuen Vorsitzenden: Ralf Rheinboldt, Vorstandsmitglied bei Fuchs Petrolub, übernimmt das Amt von Georg Müller, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzieht. Der Vorsitzende der MVV Energie lässt auch schon seinen Posten bei dem Mannheimer Energieversorger krankheitsbedingt ruhen und fällt dort monatelang aus.

Rheinboldt gehört dem Vorstand des Förderkreises seit 2017 an. Müller leitete diesen fünf Jahre lang. Unter Müllers Führung wurde eine Geschäftsstelle eingerichtet, die die Arbeit des Vereins koordiniert. Müller kümmerte sich auch um die Gewinnung neuer Mitglieder und die Anpassung der Beiträge. Das Jahresbudget beläuft sich gegenwärtig nach ZEW-Angaben auf einen sechsstelligen Betrag. Finanziert werden mit dem Geld zum Beispiel die beliebte Vortragsreihe „Wirtschaftspolitik aus erster Hand“ oder verschiedene Online-Formate wie #ZEWBookTalk. Der Förderverein – ihm gehören 140 mittelständische und große Unternehmen an – lobt auch diverse Preise aus und beteiligt sich an konkreten Forschungsprojekten des ZEW.

Der aktuelle Vorstand liest sich wie ein Who is who der Metropolregion. Ihm gehören neben Rheinboldt folgende Mitglieder an: Vorstandsvize Luka Mucic (SAP), Manfred Bauer (MLP), Claudia Diem (Baden-Württembergische Bank), Ralf Krieger (Freudenberg), Karin Dohm (Hornbach), Saori Dubourg (BASF), Alexander Moser (Roche) und Markus Ochsner (ABB). was

