MLP setzt Partnerschaft aus

Wiesloch. MLP setzt mit sofortiger Wirkung die aktive Vermittlung der Versicherungsprodukte der HanseMerkur-Gruppe aus – und will damit die Bedeutung der Unabhängigkeit im Geschäftsmodell unterstreichen. Das teilte der Wieslocher Finanzdienstleister am Mittwochabend mit. Hintergrund ist demnach die veröffentlichte Beteiligung der HanseMerkur-Gruppe an MLP in Höhe von 10,03 Prozent der Stimmrechte.

Weil die Zehn-Prozent-Schwelle überschritten ist, muss MLP seine Neukunden – wie für Versicherungsmakler gesetzlich vorgeschrieben – künftig bei der schriftlichen Kundeninformation auf die Beteiligung der HanseMerkur-Gruppe hinweisen. Um „jeglichen Anschein potenzieller Interessenkonflikte“ in der Beratung zu vermeiden, werde die Produktpartnerschaft ausgesetzt, hieß es. Nach Informationen dieser Redaktion hat das Geschäft lediglich einen marginalen Anteil und betrifft die Krankenversicherung.

In Wiesloch ist man über den Schritt der HanseMerkur irritiert – zumal der Gruppe das Geschäftsmodell von MLP und die Betonung der Unabhängigkeit bekannt sein müssten, erklärt ein Konzernsprecher. Vor Überspringen der Zehn-Prozent-Schwelle sei von der HanseMerkur-Gruppe zudem nicht das Gespräch gesucht worden.

MLP verfügt über eine stabile Aktionärsbasis mit der Gründerfamilie Lautenschläger und den langfristig engagierten Versicherern Allianz und Barmenia. jung

