MLP hebt Prognose an

Wiesloch. Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP wird für das laufende Geschäftsjahr 2021 immer zuversichtlicher und hat bereits zum zweiten Mal die Prognose angehoben. Wie das Unternehmen mitteilte, soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) den bisherigen Ausblick – oberes Ende der Bandbreite von 55 bis 61 Millionen Euro – nun „deutlich übertreffen“. Zudem soll das Ebit im dritten Quartal deutlich über dem Vorjahreswert von 8,1 Millionen Euro liegen.

Als Grund nannte MLP deutlich höhere erfolgsabhängige Vergütungen als geplant. Diese Vergütungen fallen nach Unternehmensangaben für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Vollständige Zahlen für das dritte Quartal will MLP am 11. November vorlegen. fas