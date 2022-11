MLP bleibt zuversichtlich

Wiesloch. Trotz eines spürbaren Dämpfers im dritten Quartal sieht sich der Wieslocher Finanzdienstleister MLP mit Blick auf das Gesamtjahr nach eigenen Angaben weiter „stabil und sicher“ aufgestellt. Nach neun Monaten des Geschäftsjahrs 2022 konnte das Unternehmen bei Erlösen und Ergebnis zulegen, auch wenn die Rahmenbedingungen zuletzt schwieriger geworden sind. „Das Umfeld ist von signifikanten Rezessionstendenzen in der Wirtschaft und weiter steigenden Belastungen in den Märkten geprägt“, sagte MLP-Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg am Donnerstag laut einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Umsatzerlöse im dritten Quartal gingen von 206,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 197,7 Millionen Euro zurück. Hier wirkte sich nach Unternehmensangaben weiter die negative Entwicklung an den Kapitalmärkten aus, die für einen deutlichen Rückgang der erfolgsabhängigen Vergütungen (Provisionen) gesorgt habe. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach um 48 Prozent auf 8,2 Millionen Euro ein, der Gewinn sank um 61 Prozent auf 3,9 Millionen Euro.

Erfolgreiches Immobiliengeschäft

MLP-Chef Uwe Schroeder-Wildberg sieht deutliche Rezessionstendenzen. © mlp

Nach neun Monaten liegt das Wieslocher Unternehmen dagegen deutlich im Plus. Zuwächse meldete MLP vor allem in den Bereichen Immobilien und Sachversicherung. Bei der Immobilienvermittlung und -entwicklung sorgte ein erfolgreiches Projektgeschäft beim Tochterunternehmen Immobilien.Deutschland für steigende Erlöse. Auch die Sachversicherung legte deutlich zu, hier wurden die Gesellschaften des Segments Industriemakler erstmals vollständig in der Bilanz berücksichtig. Nach neun Monaten liegen die Gesamterlöse bei 659,2 Millionen Euro (plus 7,0 Prozent), das Ebit beträgt 52,2 Millionen Euro (plus 10,0 Prozent). Der Gewinn stieg um zwölf Prozent auf 34,9 Millionen Euro. Trotz nochmals gewachsener Marktrisiken rechnet MLP für das Gesamtjahr weiter mit einem Ebit von 75 bis 85 Millionen Euro. fas