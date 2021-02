Berlin. Mittelständische Unternehmen und Familienunternehmen verlieren in der Corona-Krise an Attraktivität bei Bewerberinnen und Bewerbern. Das ist das Ergebnis einer Studie des Marktforschungsinstituts Trendence, das dieser Redaktion vorliegt. Für die Studie hatte das Institut, das zur Funke Mediengruppe gehört, monatlich 2000 Teilnehmer befragt und die aktuellen Februar-Werte mit denen aus dem Juni verglichen.

Mittelständische Arbeitgeber sinken demnach vor allem in der Gunst von Studentinnen und Studenten. Zwar würden sich aktuell 24,9 Prozent der Studierenden bei kleinen und mittelständischen Unternehmen bewerben. Dies seien aber 19 Prozent weniger als noch im Juni 2020. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit abgeschlossenem Hochschulstudium sank das Interesse an mittelständischen Arbeitgebern der Studie zufolge um sieben Prozent, bei nicht akademischen Fachkräften um sechs Prozent. Profiteure dieser Entwicklung sind dagegen Konzerne. 58 Prozent der Studierenden würden gern bei einem Konzern anheuern, ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Juni. Bei bereits Berufstätigen stieg die Popularität der Konzerne im Vergleich zum Juni um einen Prozentpunkt auf 49 Prozent. tki