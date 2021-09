Mittelmeer gefragt

Berlin. Badeziele rund um das Mittelmeer sind nach Angaben des Reiseverbandes DRV bei Urlaubern aus Deutschland in diesem Herbst besonders gefragt. Besonders groß ist vor allem die Nachfrage nach Pauschalreise-Zielen in Spanien, Griechenland und der Türkei, wie der DRV am Dienstag mitteilte. Viele Länder am Mittelmeer – darunter Griechenland, Italien und Türkei – haben demnach in diesem Jahr die Saison verlängert. Hotels und Ferienanlagen seien länger als üblich geöffnet und kämen auch noch Ende Oktober und im November als Urlaubsziel in Frage. Die Herbstferien beginnen in den ersten Bundesländern Anfang Oktober.

Buchungssprung bei Lufthansa

Erleichtert reagierten Veranstalter und die Lufthansa auf die Ankündigung der US-Regierung, ab November Ausländer mit einer Corona-Impfung wieder einreisen zu lassen. Lufthansa verzeichnete nach eigenen Angaben einen sprunghaften Buchungsanstieg für Flüge über den Nordatlantik. Ägypten, die Malediven und Seychellen sind dem DRV zufolge bei Urlaubern in diesem Herbst ebenfalls sehr beliebt. Auch für Ziele, die mit Auto, Bus oder Bahn erreicht werden können, zeichne sich ein hohes Interesse ab. Gefragt seien dabei vor allem Deutschland, Österreich, Italien und die Niederlanden. Weil sich Reisebestimmungen wegen der Corona-Pandemie rasch ändern können, buchen viele Sonnenhungrige kurzfristig – im Schnitt vier bis sechs Wochen vor dem geplanten Urlaubsstart. dpa